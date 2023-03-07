市場觀望氣氛濃厚 台積率台股開平

周一美股三大指數幾近收平，費半表現相對弱勢。台積電ADR下跌0.23%。台積電(2330)今(7)日開平盤521元，台股同步開平，盤中最高15,787並未突破昨日盤中高點15,818點，目前維持平盤上下之震盪格局，呈現高姿態整理。技術面在所有均線之上，多頭續航。今早電金權值股乏力上攻，整理過後的觀光股再起攻勢。

聯準會主席鮑爾將出席國會發表證詞以及美國即將公布就業數據前，市場氛圍相對保守，美股漲跌互見，漲跌幅介於-1.11%至0.12%，其中費半、那斯達克指數在美債殖利率回升下，表現相對弱勢。

台股昨(6)日開高走高，終場上漲155.09點，漲幅0.99%，收在15,763.51，創下近期新高，成交金額放大至2,422.37億元。櫃買市場上漲2.77點，漲幅1.33%，收在210.79點，成交金額放大至826.92億元。

國票投顧預期台股短期將續強，惟需留意盤中或將出現短線獲利了結賣壓，可持續留意權值股推升力道，以及櫃買指數氛圍變化，以作為持股加減碼依據。

國票投顧表示，台股自開紅盤以來，於15,300至15,700點間震盪整理，上周短均及月線糾結後，指數站上所有均線並緩步墊高，昨又以量增紅K突破區間上緣，意味賣壓已大致消化完畢，整理告一段落，若買盤維持攻高，預期多方將展開波段行情，短線偏多看待。操作建議上，考量台股目前上漲動能轉趨強勁，短線選股可聚焦漲勢一致且量能逐漸放大的電子領軍族群，且考量台股行情即將展開，抱股期間可順勢拉長，等待獲利放大，若拉回則以前述區間上緣作為出場參考。

凱基投顧分析，周一台股開高走高，集中市場在均線糾結後上攻，短多或有可為，上檔較大壓力區約在去年6月中旬型態整理平台16,000附近，成交金額續增將有助於挑戰壓力區。

操作上，凱基投顧表示，電子股為近期主軸，光學、面板、PCB、安控可留意；非金電表現分歧，例如漲多觀光股已經進入震盪、軍工與輸配電維持強勢，操作上對於非金電強勢股勿追高；金融股周一略有表現，惟偏向落後補漲，空間不大。

（時報資訊 沈培華）

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