大魯閣零股投資人爆棚 股價跳空漲停

大魯閣（1432）股東會紀念品行情又來了！大魯閣6日公布今年紀念品總價值超過3,200元之後，由於持有1股也可領取，7日股價直接以漲停20.25元開出鎖死，股價再創波段新高。

大魯閣去年的股東會紀念品，價值超過2,800元、且持有1股就可以領取，受到市場熱烈的響應，還因此增加了近10萬名的股東。

而根據集保中心最新統計資料，大魯閣截至今年3月3日整體股東人數為13萬2,953人，較前一周增加572人，持有1,000股以下零股的投資人最多，達12萬4,693人，較前一周增加519人。

大魯閣今年股東會紀念品昨日揭曉，將透過「大魯閣APP」提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1」券，總價值超過3,200元，由於不限股數皆發放紀念品，相當於股民只要持有1股的股票就可領取，可望於最後買進日3月29日前再掀搶購潮。

大魯閣今年股東會預計於5月31日舉行，3月29日為有權參加股東會的最後買進日。5月31日起可以透過下載「大魯閣APP」線上領取使用。

除了1股就能領價值超過3,200的股東會紀念品。大魯閣今年還提供了股東優惠制度，1,000股以上的股東，發放優惠券600元，領取優惠券資格為3月29日持有1,000股以上之股東，同樣透過大魯閣APP領取。

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