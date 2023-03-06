3/7盤前》軍工+衛星通訊 這檔砷化鎵有戲

台股今（3/7）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.多頭來了！台股6日突破盤整區，由營運即將脫離谷底的大立光（3008）攻上漲停扮演領頭羊。分析師認為，目前台股已有超過六成七的股票站穩年線，預計股價在年線之下的個股將上演「落後補漲行情」，如近期法人卡位的陽明、力積電、景碩等。

2.依技術面佳（連二日日K線留下影線）及籌碼面優（三大法人6日單日買超1億元以上，以及近二個交易日法人買超2億元以上），計有大立光、元太、力積電、東哥遊艇、智邦、寶齡富錦、眾達-KY、家登、晶睿、玉晶光、群創、華新科、先進光、富采等14檔，股價同步大漲，除了少數三檔漲幅在2％～3％多，其餘都在4％以上。

3.市調公布3月上旬最新面板報價，在面板廠強力操作、以及大陸618備貨需求帶動之下，電視面板價格全面調漲，中小尺寸電視面板價格上漲約1～2美元，大尺寸電視面板上漲約3～4美元，估計整個月漲幅可達2～5％。隨著電視面板價格翻揚，3月IT面板價格也可望全面止跌。

4.美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於7日出席國會聽證會，料將重申緩慢升息步伐，另外美國2月份非農就業數據將於本周出爐，美債殖利率回升，華爾街股市6日小幅開高後震盪走低，道瓊工業指數及標普500指數近尾盤時段漲幅縮窄，那斯達克指數收盤前紅翻黑。

道瓊工業指數盤中一度上漲181點，終場漲幅縮小至40.47點，或0.12%，收報33,431.44點；標普500指數揚升2.78點，或0.07%，收在4,048.42點；那斯達克指數下跌13.27點，或0.11%，收11,675.74點；費城半導體指數下跌33.74點，或1.11%，收2,994.59點。

5.公股銀行看好台股後市，積極進場加碼，分析近期即使出現主計總處下修今年台灣經濟成長率預期、出口及外銷接單衰退等利空，台股仍上漲，顯示利空已幾乎提前反應，今年預計台股低點最多下測「萬五」（15,000點），不會再見到去年10月低點的12,629點。

6.面板驅動IC廠聯詠（3034）2月合併營收76.41億元，與1月相比再度成長5.8％。法人推估，聯詠在驅動IC市況回穩效應下，第一季營運有望開始持穩，且第二季在電視客戶持續回補庫存帶動下，業績將有望更上層樓。

7.jpp-KY經寶精密（5284）公告2月份營收，以新台幣1.85億元（2.07億泰銖）創下歷史次高，不僅年、月雙增，累計前兩月營收達新台幣3.677億，較去年同期勁揚47.29％，由於航太事業有維修客戶訂單加入，激勵jpp-KY在第一季傳統淡季時段仍維持業績高檔。

8.半導體檢測大廠閎康（3587）6日公告2月合併營收3.70億元，較去年同期成長逾4成，並創下歷年同期新高。在地緣政治風險考量下，包括台積電在內的國際半導體大廠均增加在日本投資，日本也計畫投資興建2奈米晶圓代工廠Rapidus，閎康已提高日本實驗室產能因應當地檢測分析接單能量，預期今年營收貢獻將維持強勁成長。

9.網通廠強棒智邦科技（2345）、中磊（5388），6日公布營收，單月和累計營收雙雙拿下歷年同期新高，其中智邦2月營收首度站上60億元關卡，中磊則首度站穩50億元關卡。

10.受惠於電動車需求旺盛以及汽車數位化趨勢，對晶片的需求有增無減，使得在全球半導體市場趨於疲軟之際，車用晶片銷售依舊一枝獨秀。

11.受惠企業加速數位化、上雲部署，及因應資安需求、強化系統整合需求，宏碁旗下相關事業今年以維穩成長步調，建碁（3046）、宏碁資訊（6811）前兩個月營收皆再創新高，另智聯服務（6751）也因併入子公司旭誼工程業務，營收、獲利明顯揚升。

12.矽晶圓大廠環球晶6日應主管機關要求公告自結財務數字，1月合併營收59.30億元，由於手中持有德國世創（Siltronic）股價1月上漲逾10％，業外認列利益回沖，稅後純益28.11億元，每股稅後純益6.46元。雖然半導體生產鏈庫存修正導致矽晶圓需求放緩，但環球晶多數客戶仍依長約拉貨，法人預期上半年營收成長停滯，但下半年重回成長軌道。

13.華固建設6日業績再傳喜訊，新北市新莊「華固國家置地」商辦大樓2個樓層，被世基生物醫學以6.55億元買下，累計可售已去化9成，預計第一季認列。法人估計，該大樓已售金額可貢獻華固每股獲利達5～5.5元，總計華固全年將有3筆新案完工交屋，營收有機會超越去年的148億元，獲利超越一個股本。

14.Netflix、Disney+等影音串流平台業者，以及大型遊戲商為了應付消費市場對於OTT服務及線上遊戲服務需求，正積極擴充網路流量、存取資料及雲端服務，是方電訊（6561）總經理劉耀元表示，全球知名內容傳遞網路（CDN）業者，目前都是是方的客戶，OTT業者擴大CDN網路流量，將帶動是方電訊2023年雲端、網路服務營收持續成長。

是方電訊6日公布2月營收2.57億元，年增7.43％，累計前兩個月營收5.18億元，年增6.5％。

15.伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）公告去年全年財報，每股稅後純益55.72元，預計每股將配發45元現金股利，配發率超越8成。此外，信驊2月合併營收出爐，達到2.23億元，小幅優於1月水準。法人表示，預期英特爾新款伺服器平台放量出貨後，規格升級需求將帶動營運開始明顯攀升，因此下半年業績將有望優於上半年水準。

16.高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）2月合併營收8.42億元，寫下2019年3月以來單月低點。法人指出，譜瑞-KY第一季仍將受到庫存調整影響，不過在第二季可望受惠於蘋果重啟拉貨效應，推動譜瑞-KY下季營運明顯升溫，使上半年合併營收順利達成逐季成長表現。

17.高雄市議會6日審議財經部門預算，不少議員關心台積電設廠進度，有議員質詢問到台積電宣布在高雄只蓋28奈米晶圓廠，7奈米晶圓廠暫緩，設廠進度是否會兩廠變一廠？高市經發局長廖泰翔答覆指出，台積電在高雄蓋二座晶圓廠的規畫不變，第一座28奈米預定2024年營運，第二座則是尊重台積電因應市場變化來決定。

18.宏達電執行長王雪紅在參加世界行動通訊大會（MWC）受訪時表示，蘋果可能今年就會推出混合實境裝置，但宏達電不怕競爭，蘋果、Meta與三星等大廠的參與將會擴大市場採用混合實境裝置。

19.佳世達（2352）6日董事會通過2022財報，每股稅後純益4.2元，創下10年次高，預計配發現金股利2元。

雖然資訊產業景氣下行中，然而高附加價值事業營收突破千億元規模，帶動營收、獲利成長，EPS連續兩年突破4元、股東權益報酬率達到16％以上。

20.高齡科技產業將成下一座護國神山？行政院副院長鄭文燦6日在國科會舉辦的「高齡科技產業策略(SRB)會議」開幕致詞時表示，高齡科技產業商機無限，且對社會貢獻良多，包括將數位科技、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等技術應用在高齡照顧領域等，目前預估高齡科技帶動健康福祉產業產值，將在2025年突破3,000億元。

21.行政院主計長朱澤民6日赴立法院報告疫後特別預算時指出，全民普發6,000元，保守估計可推升經濟成長率0.3個百分點，預估今年台灣的經濟成長率包括特別預算案後，不會比去年的經濟成長率2.45％差。

22.全球PCB龍頭廠臻鼎-KY（4958）6日公告2月營收99.44億元、月減20.35％、年增0.04％，累計前二月營收達224.28億元、年增9.98％，2月及前二月累計營收均創歷年同期新高。

23.雲南限電衝擊電解鋁產能釋放，對鋁質電容供需寄予想像空間，儘管供需架構無法立即翻轉，但鋁質電容廠凱美（2375）6日在被動元件族群中率先攻上漲停，帶動被動元件族群同步上漲。

24.士電近年積極轉型，看好綠電發展前景，去年10月斥資2.55億元參與泓德能源-創現金增資私募案，取得3.5％股權且任一席董事，後續持續加碼投資，截至6日總計斥資4.59億元，購入4,800張泓德能源-創股票，持股比提升至4.8％。

25.台航（2617）受惠於陽明（2609）股利進補，去年稅後純益20.15億元，年增6.95億元，每股賺4.83元；若排除陽明股利收入7.46億元，去年獲利與前年相當。隨散裝船隊換約效益、新船加入及中油觀塘工業港港勤船交船，台航今年毛利率有望維持一定水準。

26.貨代業者中菲行（5609）2月合併營收15.93億元，月減16.2％、年減48.29％；累計前二月合併營收34.95億元、年減51.7％。中菲行表示，2月貨運量減幅遠低於營收降幅，將能夠保持相當的獲利。

走過2月低谷，中菲行表示將力拚成長，一面掌握並增加數家國際大型客戶，也搶攻短期設備運輸需求遞增商機。

27.邑錡（7402）去年飽受缺料所苦，在有單出不得的狀況下，營運大受影響，邑錡董事長陳世哲表示，在料況不佳的情況下，獲利確實大打折扣。儘管如此，邑錡去年前三季EPS 2.26元仍寫下歷史新高，展望今年，隨著自有晶片順利採用，陳世哲樂看今年力拚雙位數成長應有機會。

28.主戰場鎖定國防的全訊，2月營收重返雙率雙增軌道，且均呈雙位數成長，今年前兩個月營收為1.59億元，年增16.55％。全訊預期，今年國防軍工領域訂單可望維持雙位數成長，相關PA模組及次系統出貨量可望逐季成長。

全訊在商用方面的耕耘今年已有所突破。公司表示，自主研發生產的毫米波（mm Wave）PA，應用在5G小型基地台，已進軍衛星通訊市場，開始對國內外客戶小批量出貨；預估今年整體營運可望維持雙位數以上的成長。(閱讀全文)

29.特斯拉稍早宣布Model S及Model X在美國降價，是繼今年1月Model 3及Model Y降價後再度使出價格策略，可見折扣優惠成功在全球刺激購車需求。

30.台北國際工具機展6日登場，逾千家國內外廠商參展，受惠疫情解封，國外買主來台大增，友嘉、東台、台中精機及程泰等工具機集團首日接單大爆發，台灣機械工業公會理事長魏燦文預估，可創造20億美元以上商機。不少業者看好工具機產業景氣，有機會自今年第二季復甦。

31.繼金管會禁空令退場後，股民關注國安基金是否將於4月開例會時決議退場，影響盤面信心。不過，富邦投顧董事長蕭乾祥、新光投信董事長劉坤錫與台新投顧副總黃文清皆認為目前市場利空最壞情況已過，護盤政策可依現況適時調整，且台股仍具相當吸引力，認為國安基金若正式宣布退場影響有限。

32.三陽（2206）不僅汽機車本業銷量、市占成長，貢獻營收、營業利益創高，轉投資事業也報喜，旗下越南VMEP機車廠在暌違十年後，於去年第四季首度轉盈、今年全年獲利在望，挹注三陽2023年營運衝鋒。

33.證交所董事長林修銘6日宣示，未來二～三年將全力衝刺創新板，今年申請創新板目標十家，明年將超過十家，為了吸引優質公司來創新板上市，將透過「造市」及「做勢」，吸引「有story（故事）」的企業留在台灣資本市場，讓台灣投資人投資好股票。

34.大陸「兩會」政府工作報告披露年內重點發展方針後，大陸國家主席習近平5日強調，大陸任何時候都不能缺少製造業，不僅要自保，也要將當前中低階製造升級為高階製造。

35.大陸官方定調「促消費」為今年工作重中之重，大陸國家發改委副主任李春臨6日表示，當前約束消費的不確定因素正逐步消除，上半年消費領域的主要指標將逐步回升，接下來將推出多項擴大消費的利多政策，確保消費成為拉動今年經濟增長的主力。

36.斥資逾45億打造的高雄港港埠旅運中心6日啟用，行政院長陳建仁表示，港埠旅運中心除了與輕軌連接，未來的捷運黃線也將接軌，區域交通相當便利；而高雄除具有優良的海港，政院也核定小港機場擴建計畫的880億預算，要打造高雄成為擁有海港與空港的亞洲重要雙港城市。

37.台灣高鐵（2633）2月營收37.29億元，年增32.38％、月減14.16％，市場預估在國旅需求顯現，以及展演熱潮帶動下，3月營收可望延續成長表現，今年首季營收將重返百億整數大關，創疫情爆發以來同期新高。

38.鮮活果汁-KY（1256）受惠於今年2月營業天數較去年同期增加，自結2月合併營收2.75億元，較去年同期成長58.01％。鮮活指出，期望隨著經濟築底回溫，今年營運穩健發展。

39.葡萄王（1707）受惠伴隨兩岸防疫鬆綁、健康需求活絡增溫，自結2月營收6.1億元、年增26.13％；前二月營收12.8億元、年增7.74％。葡萄王表示，隨著工作天數恢復常態，目前整體營運成長軌跡明確，首季營收趨勢樂觀正向，全年獲利展望佳。

40.材料-KY（4763）受惠於絲束和醋片需求續強，且銷售價格調漲，營收連七個月突破4億元高檔，自結2月營收4.59億元、年增136％，續創上市以來單月新高。

41.客戶庫存去化，部分化纖價格有從低檔回升跡象，加上春節假期結束下游陸續復工，加工絲、尼龍等化纖產品市場氛圍有好轉，相關生產廠指出，產線稼動率有從去年第四季的4成低點，在春節過後逐漸恢復至5成以上，預期產業景氣3月市況會較明朗，第二季有機會好轉。

42.大陸防疫解封，上銀（2049）及大銀（4576）大陸接單出現回溫跡象，在手訂單能見度比去年第四季增加一個月。上銀董事長卓文恒6日表示，第一季是營運谷底，第二季起營運可望逐季好轉，全年營運力拚持平。今年持續擴充產能，資本支出比去年略增。

43.電爐大廠豐興（2015）受到土耳其災害重建需求效應發酵，與國際廢鋼原料行情持續攀升影響，廢鋼、鋼筋報價漲勢難擋，本周每公噸都調漲300元，漲幅約1.44％～2.5％，再加上第二季傳統旺季即將來臨，可望持續推升業績與獲利表現。

豐興帶頭漲價，市場預期東鋼（2006）、威致（2028）、海光（2038）等鋼筋上市大廠，與台鋼集團旗下易昇和慶欣欣鋼鐵將跟進，繼續調漲價格，增添族群營運動能。

44.受惠於歐美市場穩定發展，螺絲大廠世豐（2065）2月合併營收達2.22億元、年增23.02％，創同期新高。

45.3月中旬起將進入股東會前的軋空回補旺季，融券餘額張數雖持續攀低，但晶睿（3454）、聖暉*（5536）等高資券比個股仍獲法人買盤敲進，醞釀新一波軋空行情機會。

B.利空因子：

1.投資型保單五指山7月1日將上路，壽險公會本月3日亦已通過類全委保單自律規範，預計半年後生效，兩項新規將衝擊壽險及投信顧生態，壽險業者預估上半年會先衝刺舊保單「停售效應」，全年投資型保單新契約保費是否能超越去年的3,462億元仍很難說，但下半年開始投資型保單買氣一定受影響，二年內甚至可能掀起新一波外商壽險併購或出售潮。

2.立委6日質詢財政部部長莊翠雲，針對金管會已解除禁空令等穩定台股措施，台股是否已穩定，國安基金護盤措施是否退場事宜。莊翠雲表示，4月即將召開國安基金管理委員會例行會議，屆時會就國內外經濟情勢討論，是否退場由委員會討論決定。(中性看待)

3.美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（7日）將赴國會作證，預料將重申持續緩步升息。另外，2月就業報告也將在周五（10日）出爐。這兩者都攸關Fed未來貨幣政策走向，市場予以高度注意。（中性看待）

4.大陸國務院總理李克強6日發表政府工作報告，其中一大重點是穩經濟。學者7日分析指出，大陸經濟將面臨六大困難，包括即將接任總理的李強與常務副總理丁薛祥，因之前沒有國務院工作經驗，恐難有效協調各方。

其他挑戰還有國進民退、脫貧人口返貧、科技發展遭美制裁、財政困難、一帶一路出現挫折。

5.大陸資通訊設備大廠華為受歐美國家接連封鎖下，正計畫降低在西方的布局比重。外媒報導，華為在英國劍橋建設研究園區的許可將在8月到期，該項目投資高達10億英鎊，傳華為正考慮擱置動工計畫。

6.中美衝突持續升溫，傳美國國防部認為當地港口已經被中國滲透，中國製造的橋式起重機已成為潛在間諜工具，祕密追蹤出入港口貨櫃的相關數據。

7.晶圓專工大廠聯電受到半導體生產鏈庫存去化影響，導致產能利用率降低，第一季因客戶積極調整存貨，2月合併營收降至169.31億元，為2021年5月以來的22個月低點。聯電第一季預期晶圓出貨季減17％～19％，法人預估3月營收可望回到1月水準。

8.資本市場及匯率波動加大，接軌保險負債會計IFRS17與新清償能力指標ICS在即，壽險業不僅股價承壓，此時要談增資或併購，難度都加大。三商美邦人壽去年為強化資本，兵分五路自救，現傳出因時機不對，私募投資人難覓，三商壽經營團隊積極在今年9月期限前，尋找可靠的策略投資人，入股30％。

9.房價高漲，過去總價普遍在千萬元以下的桃園、台南、高雄，去年第四季全數站上千萬大關，全台七都首次出現平均房價均站上千萬元的情形。其中，新竹房價漲幅相當驚人，四年來新竹縣、市總價分別上漲411萬、283萬元，漲幅遠遠超過六都直轄市。

10.看好亞洲與歐洲等地石油需求可望增長，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯調高4月份銷往上述地區的油價，這也是該國連續第二個月調漲油價。

儘管國際油價今年表現略為低迷，但在預測中國大陸解封後經濟將復甦、其他經濟體通膨壓力也會有所緩解，許多能源交易商和企業高階主管仍舊樂觀預期在需求升高帶動下，油價甚至有機會漲到每桶100美元。

11.英國晶片大廠安謀（Arm）和營建巨頭CRH日前宣布將赴美國上市，捨棄在倫敦掛牌，反映英國股市逐漸喪失吸引力。花旗集團指出，英股與美股的估值落差達到紀錄性的40％，加速企業出走潮。

12.標普500上市公司去年第四季財報幾乎全部出爐，但整體表現慘淡，反映高通膨及升息壓力持續打擊美國企業。FactSet調查分析師估計去年第四季標普500上市公司獲利平均年減4.6％，是2020年第三季以來首度下滑。

13.法國大罷工危機一波接著一波。為了抗議馬克宏政府推動的年金改革，法國周二將再度上演全國大罷工，這已是今年來的第六次罷工，發起組織喊出規模要直逼今年年初的抗議行動，法國交通部長與公共運輸主管機關紛紛預警，大眾運輸可能全面停擺。

14.《華爾街日報》取得相關文件和知情人士說法指出，加密貨幣交易巨擘幣安（Binance）為了規避美國監管機關起訴，因此制定讓美國事業看似獨立公司、但實際上卻關係緊密的計畫，而美方已經起疑並展開調查。

15.大陸電池巨頭寧德時代傳推出「鋰礦返利」方案打起價格戰後，鋰價迅速下跌，當前碳酸鋰價格較去年高點（11月）已下跌超過三成。分析指出，這將引發大陸動力電池行業洗牌加劇。

16.去年以來鋰價高漲引發大陸業界抨擊，特別是下游終端的新能源車企怨聲載道，但如今在鋰價大幅回檔下，愈來愈多企業加入「打鋰」。繼推出「鋰礦返利」計畫後，日前傳出大陸動力電池龍頭寧德時代出售澳洲鋰生產商持股。市場人士則解讀，寧德時代應是預期鋰礦價格還會下跌。

17.自康美藥業財務造假案爆發以來，獨立董事職務備受關注。陸媒統計，2022年A股公司獨董辭職人數達531人次，涉及437家公司，多數獨董的辭職理由「簡單粗暴」，只表示是「個人原因」（占比58.6％）。但有案例顯示，獨董辭職與上市公司的經營風險有關。

A股上市公司康美藥業因財務造假，法院於2021年11月一審宣判五名獨立董事連坐，必須賠償人民幣3.69億元。

18.投行傑富瑞最新報告指出，儘管大陸智慧手機售價打折，但2月銷量與2022年同期、2023年1月相比均持續下降。展望未來，該行仍看衰大陸智慧手機市場前景。反觀市調機構IDC則寄望下半年表現。

19.創業家（8477）6日宣布策略投資饌元公司，並網羅該公司創辦人暨執行長巫宗融，擔任創業家兄弟投資長。未來創業家將進軍海內外全通路零售市場，並啟動產業大聯盟計畫。

創業家6日公布2月營收1.16億元，年減42.08％，累計前2月營收2.42億元，年減48.01％。6日董事會也通過去年財報。2022年營收23.53億元，年減35.92％，每股稅後淨損3.76元。

20.全球通膨壓力揮之不去，服裝市場也難逃影響，成衣品牌展望偏弱效應正發酵，匯豐證券指出，聚陽（1477）受制於美國客戶持續庫存調整，訂單有感回溫得等到下半年，慢於市場估計的第二季，啟動降評「中立」，與高盛證券同為保守看台系紡織股代表。

21.砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）2月營收續探逾八年低點，降至8.58億元，年減52.08％、月減1.7％；上游磊晶廠全新（2455）則是0.98億元，年減62.58％、月減12.29％。

22.金屬機殼廠可成（2474）公告2月份集團合併營收為10.78億元，月減8.7％、年減36.7％，創下2012年11月以來低點，儘管景氣不佳持續衝擊業績，但可成持續買回自家股票，累計庫藏股執行率逾36％。

23.根據路透6日引述德國時代周報網站（Zeit Online）報導，目前有消息指德國政府擬禁電信商在5G網路中使用中國華為（Huawei）與中興通訊（ZTE）的部分零件。若這項禁令屬實，恐影響某些已經使用該兩家公司零件的網路，需重新置換。

24.英國「金融時報」報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。此外，蔡總統也將在加州雷根圖書館演說。(中性看待)

延伸閱讀

法人卡位 陽明、景碩等15檔落後補漲股夯

法人加碼雙優股 大立光、力積電14檔耀眼

國安基金4月退場…三大名師：台股安啦!

公股銀加碼台股 鎖定高息股

ESD搭Type-C商機 這檔IC加分