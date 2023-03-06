法人卡位 陽明、景碩等15檔落後補漲股夯

多頭來了！台股6日突破盤整區，由營運即將脫離谷底的大立光（3008）攻上漲停扮演領頭羊。分析師認為，目前台股已有超過六成七的股票站穩年線，預計股價在年線之下的個股將上演「落後補漲行情」，如近期法人卡位的陽明、力積電、景碩等。

台股目前統計有1,180檔的6日收盤價站穩年線，占比為六成七，其餘約600檔股價仍在年線之下，呈現空頭姿態。康和證券投資總監廖繼弘表示，具有台股領先指標的櫃買市場的年線已上揚，步入多頭行情，預料行情將會延續，資金會流向股價低基期的個股。

台新投顧副總黃文清認為，近期法人布局高現金殖利率及第二季營運將回溫的產業及個股，特別股價受制於年線反壓的個股，雖然今年以來股價漲幅差強人意，但考量台股多頭氣勢加溫，預料落後補漲行情將啟動。

觀察股價在年線以下及三大法人近五個交易日買超的個股中有陽明、力積電、景碩、萬海、欣興、台表科、南電、晶宏、智易、偉詮電、榮運、南茂、瑞軒、力智、四維航等。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，近期法人卡位今年股價漲幅不大的個股上，例如有貨櫃航運、ABF載板、PCB、散裝航運、網通產業、IC設計等。

法人買超的陽明及萬海主要著眼於高現金殖利率及貨櫃航運的運價再跌有限，其中官股的陽明今年每股有望配發23元現金股利，以6日收盤價計算，現金殖利率34％，獲得法人青睞。

至於ABF載板三雄景碩、南電、欣興等，法人認為5G、AI、HPC等高速運算市場仍旺，聊天機器人ChatGPT議題，有利於ABF載板產業，再加上ABF載板三雄股價整理告一段落，下方有撐，此時進場布局風險不高。散裝產業部分，目前法人對大陸解封以及散裝傳統旺季運價看法偏多。