國安基金4月退場…三大名師：台股安啦!

繼金管會禁空令退場後，股民關注國安基金是否將於4月開例會時決議退場，影響盤面信心。不過，富邦投顧董事長蕭乾祥、新光投信董事長劉坤錫與台新投顧副總黃文清皆認為目前市場利空最壞情況已過，護盤政策可依現況適時調整，且台股仍具相當吸引力，認為國安基金若正式宣布退場影響有限。

台股6日飆漲155點，指數收盤再創反彈以來波段新高15,763點，引發市場關心此次護盤期間已近八個月的國安基金，是否將在4月開例會時決議跟進退場，成為牽動大盤表現的變數之一。

蕭乾祥表示，國安基金進場主要目的為穩定金融市場信心，若4月開會正式宣布退場，正顯示不穩定因素對台股最大影響已過，應該要從正面角度來解讀。除非有新的利空因素產生，超乎市場預期，造成急速恐慌情緒，不然即使拉回整理也屬合理，再度出現重挫的機會不高。

另觀察台股此次熊市反彈架構已超過一個月，市場人氣未退，雖然外資相對保守，但本土資金在個股表現上積極操作。

預料未來盤勢將圍繞在企業獲利及庫存調整，就多空力道判斷，頗有利多反應、利空不跌的跡象，整體對台股表現仍是正向看待。

劉坤錫指出，全球金融市場還在動盪階段，就政策面考量，現在要講國安基金會不會宣布退場稍早了一點，還是要看近期國際政治、經濟環境變化而定，不確定因素仍多，市場看法分岐。

對台股來說，雖然今年股利配發總金額可能略低於去年，但跟其他主要股市相比，依舊是數一數二的程度，尤其外資近年大舉調節台股，高殖利率優勢助攻下，有利長線資金回補。

黃文清則認為，去年7月台股跌破萬四關卡，國安基金正式宣布進場，對比目前指數重返15,700點之上，呈現量穩價漲，市場其實已經回到多頭架構，實施護盤相對實質意義不大。

加上去年大家所擔心的通膨壓力，強勢升息都已經逐漸看到趨緩跡象，Fed利率再升空間有限，而產業端景氣下滑疑慮，也陸續出現落底回升契機，若國安基金正式宣布退場，就此波護盤成效來看，可說是「功成身退」。

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