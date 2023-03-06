外資認錯？買超00878最多 大砍2檔ETF

美國10年期公債殖利率下滑，市場對通膨壓力憂慮減輕，美股4大指數上周五漲幅皆逾1%。台股今天跳空開高，大立光早盤急拉漲停，加權指數高檔震盪，終場上漲155.09點，收15,763.51點，成交量2,422億元。大盤突破1個多月來的箱型盤整區間，加上日KD黃金交叉開口擴大，技術面轉趨正向。

今天3大法人全部買超，外資買超84.70億元，投信買超20.47億元，自營商買超51.39億元，合計3大法人買超156.55億元。

外資今天買超第一名個股為00878國泰永續高股息，敲進2.17萬張，為近期罕見的連續2天買超。外資自從1月中以來密集大幅賣超00878，統計30日減碼近23萬張，僅次於元大台灣50反1，為波段賣超第2名。近2天反手買進，是否翻空為多，值得觀察。

華邦電大砍2.8萬張 成為賣超第一名

上週四大買4.6萬張登上買超冠軍的華邦電，今天外資卻大砍2.8萬張，成為賣超第一名，可以說「翻臉像翻書」。另外，先前持續加碼的面板雙虎群創、友達，今天雙雙遭賣超。

值得注意的是，今天有2檔陸股相關ETF進入賣超前10名榜單，分別是元大滬深300正2出脫7,148張、富邦恒生國企正2減碼3,489張。

分析師表示，近期美國貨幣政策鴿派、鷹派輪流出頭，到底利多還是利空，看市場反應最準確，鷹派發言股市拉回，鴿派發言一天就漲回去，多方明顯比較強，跟去年時空背景大不相同，升息不管2碼、3碼，都是末端了，最壞已經過去，台股也一樣。今天加權指數突破盤整上緣，但櫃買指數已經連5天創波段新高。觀察今天內資投信加上自營商買超合計71億，幾乎可以跟外資分庭抗禮，中小型股、OTC、內資著墨等個股，可多留意。

外資今天買超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)21,776張、鴻海(2317)18,145張、力積電(6770)15,902張、欣興(3037)7,897張、京元電子(2449)7,369張、聯電(2303)7,037張、大成鋼(2027)6,068張、台新金(2887)5846張、國泰金(2882)5,825張、彩晶(6116)5,713張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華邦電(2344)28,359張、群創(3481)13,227張、長榮航(2618)9,680張、中信金(2891)9,070張、元大滬深300正2(00637L)7,148張、第一金(2892)6,283張、新興(2605)4,392張、友達(2409)3,818張、華通(2313)3,585張、富邦恒生國企正2(00665L)3,489張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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