國旅大噴發 網友點名這檔跟進飯店股飛天

受惠內需國旅大爆發，觀光飯店股寒舍（2739）、雲品（2748）、晶華（2707）、老爺知（5704）短線股價漲幅驚人，有網友認為，國旅有滿大一部分的人都會搭乘高鐵，觀光股這麼強，台灣高鐵（2633）應該也能跟上。

近日一名網友以「有國旅只能窮遊的八卦嗎？」為標題，表示上周他去南部玩了二天，住宿網站一打開，一晚兩人房幾乎都6,000元起跳，而且這價位不管民宿或飯店，房型都普通到不行，他只好花3,000元住破舊旅館。連續假期觀光飯店房價「貴森森」已成網路上熱門話題。

今日也有網友發文認為，觀光股這一波非常強，寒舍、老爺知等等都已經飛天，但去這些地方玩，滿大一部分的人都會搭乘高鐵，接下來還有4月連假、端午、中秋、雙十等等，4月如果普發6,000元，本來覺得高鐵很貴的人也會搭高鐵了，觀光股這麼強，高鐵應該也能跟上。

此文引發網友多空不同看法，「高鐵最近假日真的班班都用站的」、「清明連假票超難搶」、「建議高鐵漲一倍讓人少一點」、「高鐵運量也沒辦法再提升了買這個真的要小心」、「集電弓修好再說啦」、「這隻很牛，有更好選擇，只能賭落後補漲行情」、「除非高鐵漲價，不然不可能有利多」、「高鐵真的很大政策風險，不會想當股東」。

台灣高鐵2月營收37.29億元，年增32.38％、月減14.16％，法人預估在國旅需求顯現，以及展演熱潮帶動下，3月營收可望延續成長表現，今年首季營收將重返百億整數大關，創疫情爆發以來同期新高。

高鐵股價連續二日外資站在買方，6日股價放量逾1萬張，上漲0.6元、漲幅2％，以30.05元做收，股價已創下逾一年多來新高。

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