大立光漲停 先進光續噴 群創爆量 31檔最嗨

台股今（6日）加權股價指數收盤報15,763.51點，漲155.09點，漲幅0.99％，成交量為2422.37億元。

台股今天開高走高，在大立光釋出3月客戶拉貨動能比2月好的利多訊息，不僅讓大立光早早就站上漲停，連帶拉抬光電類股一起上揚，包括亞光、佳凌、邑錡等都以漲停作收，玉晶光上漲4.47％，揚明光上漲6.53％，今國光上漲3.66％，連漲多天的先進光今再漲逾半根漲停，收在104.5元。

面板三雄價量齊揚，群創上漲3.65％，成交量超過18萬2,000張，友達上漲1.58％，成交量約6萬2,000張，彩晶上漲3.70％，成交量也有7萬6,000張。

半導體權值股也有穩健的表現，台積電上漲0.97％，聯電上漲1.17％，聯發科也有上漲1.16％的表現。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計泓德能源-創、大眾控、合正、洛碁等31檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以光電、電機機械類股波動最大，分別上漲4.53％、2.17％；觀光類股跌幅明顯，下跌0.8％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達8％的有21檔，前17名皆觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為泓德能源-創（6873）、大眾控（3701）、凱美（2375）、同泰（3321）、連宇（2482）、晟銘電（3013）、佳凌（4976）、華孚（6235）、艾笛森（3591）、亞光（3019）。

上市股今跌幅超過2％的有15檔，跌幅前10名為和康生（1783）、康控-KY（4943）、帝寶（6605）、融程電（3416）、麗豐-KY（4137）、至上（8112）、新天地（8940）、慧洋-KY（2637）、鼎基（6585）、南光（1752）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、彩晶（6116）、華邦電（2344）、友達（2409）、陽明（2609）、康舒（6282）、力積電（6770）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華新（1605）。

上櫃有20檔7％以上漲幅，漲幅前14名都觸及漲停，有合正（5381）、洛碁（8077）、港建（3093）、長科（6548）、松崗（6240）、寶緯（4558）、高僑（6234）、太欣（5302）、邑錡（7402）、欣普羅（6560）、亞矽（6113）、杭特（3297）、新門（5432）、台半（5425）。

今日上櫃有10檔股票有3％以上跌幅，依序為元勝國際（4419）、尚茂（8291）、力麗店（5364）、億杰（3089）、北基（8927）、科懋（6496）、通訊-KY（6404）、上揚（6222）、大江（8436）、百徽（6259）。

上櫃成交量前10名個股依序為先進光（3362）、元太（8069）、正德（2641）、泰藝（8289）、台半（5425）、健喬（4114）、精剛（1584）、國統（8936）、安勤（3479）、立端（6245）。

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