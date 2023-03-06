散裝航運多空消息紛雜 股價「停看聽」

波羅的海運價指數（BDI）連漲11天，加上大陸全國人大會議宣示，將加大投資、擴內需、強基建、穩地產，有利散裝運輸需求看增，但因慧洋-KY（2637）2月意外出現虧損，6日股價下跌，且因散裝族群短線已有一波上漲，6日股價「停看聽」、漲勢暫歇。

散裝族群今（6）日多空消息紛雜，在利多部分，大陸全國人大會議5日召開，今年目標GDP成長率5%，將加大投資、擴內需、強基建、穩地產，促進重點行業增長（電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等）、穩定糧食生產等，散裝運輸需求看增。

波羅的海運價指數（BDI）連漲11天，據3日最新報價，巴拿馬、輕便極限型中小型散裝船日租飆上1萬～1.4萬美元，超越成本線開始獲利，海岬型大船大漲逾19%至9,910美元，6日將挑戰1萬美元關卡，散裝船市3月漸入佳境。

在利空消息方面，慧洋2月營收呈現年、月雙減，且自結2月稅前虧損1.95億元，每股稅前虧損0.26元，導致前二月稅前虧損1.65億元，每股稅前虧損0.22元，是2020年6月以來首見。

慧洋表示，2月航運市場低迷，加上公司目前指數連結型船舶超過半數、約70艘，受市況變化影響較大，因而出現單月虧損。但中小型船舶運價指數自2月下旬起已見觸底反彈，截至2月底，BPI、BSI已分別回升。

受單月虧損影響，慧洋6日早盤股價以低盤開出，盤中跌幅近3%，新興（2605）盤中亦出現近2.5%的跌幅，裕民（2606）、台航（2617）、正德（2641）、四維航（5608）股價出現多空拉鋸的走勢。

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