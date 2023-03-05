半導體V型復甦 台積目標價上看700元

台積電股價2月中以來受波克夏出脫ADR持股影響，跳空開低後於500元附近整理至今，海通國際最新指出，台積電基本面復甦進度比預期更快，產能利用率本季觸底、較原估算還早數月，部分製程產能利用率年底前上看90％，斷言下半年反彈將比「U」型復甦更強，調升股價預期至650元。

根據2月15日出爐的美國大型機構13F報告顯示，股神巴菲特旗下波克夏於2022年第四季大幅減碼台積電ADR持股，致使投資人憂心地緣政治問題升溫，連帶影響股價表現。海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，觀察近期新聞風向，地緣政治緊張情緒確實揮之不去，然根據海通國際所做供應鏈調查，電競GPU、ChatGPT、WiFi、電視、OLED等需求現蹤，基本面的回溫速度似比預期更快。

急單湧入 基本面加速回升

有鑑於此，蒲得宇判斷，台積電產能利用率本季就會觸底，比預期快了好幾個月，且由於來自RTX40、A100、WiFi、電視、OLED DDIC的急單或訂單增加，以及蘋果較早拉貨，預計3、5奈米製程產能利用率第二季就開始回升，16、28奈米製程則自第三季開始向上。

以產能利用率上升的幅度來看，3、5、16、28、65奈米製程的產能利用率至第四季前，將會攀上90％以上。另一方面，7奈米製程的產能利用率雖仍會相對低迷，不過，海通國際認為，台積電將會放緩高雄7奈米廠的擴張，以緩解長期壓力。

整體而言，海通國際看好，下半年的產業週期性復甦強度，將會優於「U」型復甦；PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕則指出，雖然目前半導體市場仍受通膨、庫存調整影響，惟上半年庫存調整至尾聲，預期下半年半導體市場將呈現「V」型復甦。

AI助攻 HPC事業動能強勁

瑞信證券最近針對ChatGPT引領供應鏈做出深度分析，並點名台積電為亞洲供應鏈關鍵大將，瑞信台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出，台積電高效能運算（HPC）事業不僅是其最強勁成長動能，營收占比也已升至42％，後續伴隨人工智慧（AI）高速發展，將進一步推動台積電HPC業務增長。

歸納外資圈對台積電看法，不只海通國際、瑞信證券看好台積電前景，瑞銀、摩根士丹利、花旗環球、高盛證券等近期才紛紛重申正面觀點，推測合理股價上看700元級。

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