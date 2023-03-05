台股3利多護體 本周戰15,717前高

台股新春開紅盤至今，橫向整理五周，三名師認為，有三大利多，本周將突破盤整區高點15,717點，掀開壓力鍋蓋、挑戰15,800點，有機會邁進萬六。挾著全球議題圍繞聊天機器人ChatGPT議題發酵，聯邦投信投資長吳裕良將今年目標高點上調至17,500點。

台股新春開紅盤（1月30日）跳空大漲560點，替金兔年揭開亮眼序幕，惟指數卻開始步履蹣跚，從周線來觀察，指數橫向整理長達五周，周線突破年線的近四周指數高低檔15,717點及15,265點，高低差距有372點。

康和證券投資總監廖繼弘、聯邦投信投資長吳裕良及永豐投顧總經理李學詩三大名師認為，本周台股三利多加持將脫離盤整區，突破前高及挑戰15,800點邁進，有機會上攻萬六。

第一利多是美國十年期公債殖利率觸及高點後回落，激勵歐美股市3日大漲，道瓊指數回測年線有撐，急拉出日K連三紅，與台股連動緊密的費城半導體及那斯達克指數日K連二紅，6日台股將順勢表態。

第二利多是進入除息前的融券回補，近期有譜瑞-KY、八貫、台積電、大立光等除息，目前集中市場融券餘額達48.70萬張，空單回補將支撐台股指數。

第三利多是壽險、銀行公司等資金投入大型權值股長榮、陽明、萬海等高現金殖利率股，雖貨櫃三雄景氣轉弱，但長榮估計有40％現金殖利率，3日股價上漲至163元，周K連二紅，因高現金殖利率股「漲不停」及多方勢力就是要作多台股，使台指期與台股呈現正價差，3日達10.58點。

吳裕良從去年11、12月就拋出「股債雙跌」的隔一年股市會大漲的歷史經驗言論，讓市場印象深刻；基於聊天機器人ChatGPT爆紅帶動GPU、AI人工智慧、伺服器、晶圓代工等訂單湧入，將台股今年預估高點從17,200點，上移到17,500點。

廖繼弘認為，全球最強股市中，除英、法兩國股市外，就是台股的櫃買市場，不但站穩年線且年線已扭轉上揚，造就飆股滿天飛的榮景；集中市場靜待年線上揚，短期年線有撐，壓力區為2年線16,250點。

李學詩表示，本周有重磅訊息值得留意，牽動美股走向，包括Fed主席鮑爾將有兩場談話，分別是7日的赴參議院銀行委員會作證，8日出席眾議院金融服務委員會，10日美國公布2月非農業就業報告。

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