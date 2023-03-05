外資這波不搶短!只因貨櫃股這數據太誘人

台股高檔震盪，獲利了結賣壓在相對高點出籠，加上市場追價意願不足，大盤驚驚漲，上周五（3日）加權指數收在15,608.42點，單周上漲104.63點，周線連二紅，預期短線指數將持續於月線附近震盪向上。

觀察法人資金動向，三大法人僅有投信站在買方市場，連五周買超台股，加碼73.23億元，外資減碼95.79億元，自營商也賣了43.73億元，三大法人單周合計賣超台股66.29億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，權重占比高的半導體庫存調整已進入尾聲，雖然科技股現階段仍有庫存去化問題，不過晶圓龍頭大廠法說釋出半導體上半年落底訊息，反映台股與半導體指數將呈現易漲難跌。

值得一提的是陽明（2609）即將公布去年財報，法人估算陽明有機會配發現金股息22～23元，若以3日收盤價計算，現金殖利率高達驚人的34.28％，外資搶著布局，也帶動貨櫃股漲勢，統計上周貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）分別上漲3.82％、3.87％、1.88％。

外資單周買超前10大上市個股依序為陽明（2609）38,969張、長榮（2603）31,767張、聯電（2303）23,439張、京元電子（2449）17,113張、緯創（3231）16,106張、華邦電（2344）15,925張、友達（2409）12,409張、金像電（2368）12,101張、萬海（2615）9,893張、景碩（3189）9,793張等。

外資單周買超前10大上櫃個股依序為頎邦（6147）9,119張、健喬（4114）5,083張、明安（8938）4,620張、六角（2732）1,974張、晶采（8049）1,927張、立端（6245）1,882張、晶宏（3141）1,873張、良維（6290）1,715張、精確（3162）1,692張、聖暉（5536）1,613張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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