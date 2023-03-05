台股新一周展望 法人看好族群出列

台股延續近期震盪整理走勢，大盤指數守穩在15,600點在震盪，櫃買指數開高走高、盤中續創波段新高。啟發投顧本周看好五大題材類股，包含：軍工股、觀光餐飲股、安全監控股、綠能股、IC設計股等，本周指數區間介於15,400—15,800點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國際利多因素，包含：

1.2月油價月變動、年變動皆下跌，對比1月火熱的就業、通膨數據，2月應有機會降溫，加上市場提前反應Fed升息的利空，有望隨2月數據公布、逐漸利空鈍化。

2.亞特蘭大Fed官員 Raphael Bostic 表示，可能只需要再升息2次、並在今夏末暫停升息，市場解讀為鴿派談話。

另啟發投顧提醒留意兩項國際利空因素：

1.歐元區的2月通膨出現反彈，德國2月及1月的CPI分別為9.3％、9.2％；法國7.2％、7％；西班牙6.1％、5.9％；整體歐元區2月CPI年增率 8.5％、高於預期的8.2％；扣除食物與能源的核心CPI年增5.6％、高於1月的5.3％，創下歷史新高。

2.3／8、3／10兩天將公布美國2 月ADP、非農、與失業率數字，留意數據的不確定性對市場造成的影響。

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