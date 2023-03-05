台股挑戰15,717 聚焦聯發科等5檔風向

台股挑戰本波高點 聚焦2月營收及新一波法說會

228年假後三個營業日大盤震盪整理，3日指數守在15,600點上，周K線連兩紅。本周市場挑戰本波高檔15,717點，市場聚焦上市櫃公司2月營收及新一波法說會兩因素，前者關注台積電、聯發科等科技大廠最新業績，後者留意佳世達、華擎、漢翔等法說釋出營運展望。

上周連三個營業日的每日盤勢都震盪收紅，3日指數收15,608.42點，高於5日線及月線，盤中高檔15,713點，逼近2月24日本波高檔15,717點。3日法人小買超7.74億元，外資賣超21.18億元，投信買超28.28億元、自營商買超0.65億元；周法人賣超66.13億元，外資周賣超95.88億元，自營商周也賣超43.72億元，倒是投信周買超73.44億元。3日外資期貨多單部位1萬4,433口，較2月底減持多單1,173口。

2月來台股高檔整理格局，市場緊盯基本面，上市櫃公司2月營收及去年財報業績，其中指標權值公司台積電、聯發科最新業績，受法人關注，上周台積電股價高低檔在525元到504元間震盪，周漲幅0.98％，3日收盤價516元，略低於5日線；另上周聯發科反映高殖利率題材，股價急漲走勢，周漲幅7.19％。

至於本周新一波法說會方面，自辦或應邀參與法人機構的法說會，包含京鼎、訊連、台達電、達方、晶技、光罩、佳世達、緯軟、中鼎、中磊、華擎、邁達特、王道銀行、神隆、漢翔、茂矽、南亞科等，隨國內外疫情解封，嘉澤、群創、精測等本周有參與海外說明會。另本周還有譜瑞-KY將除息21.791元、與嘉澤將除權現增認購價660元，也是盤面重點之一。