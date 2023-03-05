缺蛋缺水缺藥 3缺概念股1次看 這檔刷新高

缺蛋、缺水、缺藥引發民怨，行政院針對「三缺」提出解決方案，分別為缺蛋要從專案進口、加工蛋的調節釋出，以及產地的增產；因應缺水已成立旱災應變中心，以串聯、共享南部地區水資源，提升供水韌性；缺藥部分，衛福部成立「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構可以即時通報和查詢藥品資訊。

缺蛋、缺藥等可能引發漲價潮，然產品漲價代表營收獲利可以大幅提升，一文盤點「三缺」概念股。首先，台灣近期也因禽流感疫情導致導致蛋品缺口愈來愈大，缺蛋概念股包括卜蜂（1215）、茂生農經（1240）、大成（1210）、福壽（1219）等因禍得福，其中卜蜂一度改寫股價新高，茂生農經、大成、福壽也創下波段新高價位。

新冠疫情後的缺工、缺料，烏俄戰爭及歐洲供電不穩等，都是讓藥品「斷鏈」主因，衛福部間接證實目前國內從軟便、抗生素、制酸劑、止吐、止瀉、退燒，到鼻噴類固醇、破傷風疫苗、血栓溶解劑、攝護腺肥大用藥等，全都有缺，台股相關缺藥股包括健喬（4114）、中化（1701）、杏輝（1734）、松瑞藥（4167）、生達（1720）、太景*-KY（4157）、美時（1795）、強生（4747）、永信（3705）等。

水資源概念股獲利穩定，惟業績欠缺爆發性，股價位階偏低，在缺水題材下有機會補漲，惟續航力仍有待觀察，相關缺水概念股包括國統（8936）、信紘科（6667）、千附（8383）、中宇（8383）、鉅邁（8435）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

台股挑戰15,717 聚焦聯發科等5檔風向

13檔營收啵亮 大咖搶卡位

保健食品熱銷 外資喊買這檔 目標價420元

13檔投信作帳行情俏 這檔連20日買超

5G專網潛力大 6檔台供應鏈受惠