雲品登觀光飯店股后 三關鍵曝光

這三個原因 雲品成為觀光飯店股后

雲品(2748)股價從年初的60元附近起漲，截至2月23日最高110.5元，二個月漲幅高達84%，並成為觀光飯店股股后，股價僅次於晶華(2707)，法人認為雲品三大引擎齊發，今年營運可望穩健成長，給予「買進」評等，目標價118元。

雲品旗下三大事業包含日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店以及館外餐飲事業(新莊、新店、桃園頤品以及頤璽)，營收占比分別為 46%、33%以及21%。館外餐飲事業可再細分為宴會廳、外燴、委託經營管理業務，雲品擁「頤品新莊晶冠館」宴會廳可承接大型尾牙、工商活動等業務，「君品 Collection」品牌則是提供婚宴、外燴等一站式訂購服務，除此之外，雲品也經營其他委託管理業務，地點遍布全台。

元富投顧研究報告指出，飯店業務方面，雲品今年第一季訂單狀況良好，雖3 月將進行為期13天的大型裝修工程，但在農曆春節、228及清明連假的助攻下，預估今年第一季雲品/君品住房率將分別由去年第一季的60%、30%提升至 70%、60%，平均房價則從15,662元、2,993元調漲至16,000元、4,000元以上。

元富投顧指出，公司透露今年下半年雲品及君品住房率有望再向上提升，預估雲品/君品2023全年住房率將分別由去年的61%、42%提升至80%、70%，平均房價則從14,563元、3,805元調漲至15,500元、4,500元以上。

館外餐飲部分，以往是經營三個宴會廳，目前僅經營一個(頤品新莊晶冠館)，負擔的租金成本降低使毛利率提升，外燴業務也受惠解封及同業轉單效益，委託經營管理業務包含新北「嘉廬」、桃園「皇家薇亭」、台中「蘭克斯特」，三案訂單能見度已達2024年，未來委託經管業務營收有望持續創高。

此外，去年12月接手台北「ILLUME 茹曦酒店」，將其 Sunny Buffet日桌數由 5桌大幅提升至平日200桌及假日400桌以上水準，預期今年整併完成後將顯著貢獻營收及獲利；新北「烏來紅河谷園區」案，提供宴會、住宿、餐廳和園區等物業管理服務，預期今年下半年開始營運。

元富投顧認為，考量國際觀光客受惠全球解封持續增加，住房將維持價量齊揚格局，加上委託經營管理業務持續擴增帶來長期營運成長動能，故給予「買進」評等，目標價118元。