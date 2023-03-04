全球股市多空激戰 老謝看3月「它」最關鍵

全球股市經過元月奔馳，2月漲跌互見，主要與美國升息態度有關，財信傳媒董事長謝金河認為，全球股市大致可以分成3個等級，一是元月漲、2月又漲的強勢市場；一個是元月漲、2月跌，算是多空爭持的市場；三是元月跌、2月也跌，則是最弱勢的市場。

從美股4大指數來看，費半最為強勢，連2月上漲，Nasdaq、標普算是持平，道瓊偏向弱勢，今年已呈負報酬，這是因為道瓊去年第4季率先反彈，若以年線定多空，接下來年線32651點是否有守，將是3月全球股市往上或往下的重要十字路口。

謝金河提醒，如果道瓊3月正式跌落年線下，可能觸動全球股市另一波回檔，最壞的示範恐像港股，會否啟動一股逃命波，將是值得關注的焦點。

最新一期《先探》報導，全球股市連漲2個月的市場，除了費半外，台股、櫃買、日經、上證Ａ股，還有歐洲股市，其中最具代表性的是德國、英國、法國、希臘，台股元月大漲1127.53點，2月再漲238.57點，加權指數能站在15500點以上，已十分強勢，而從櫃買元月漲14.45點、2月再漲11.08點，漲幅都超過加權指數，也可見今年小型股比較活蹦亂跳。

亞股能連續2個月上漲的只有日本及上證A股，歐洲股市大漲，一方面受到天然氣價格大跌激勵，另一方面是全球解封，歐洲奢侈品銷售大旺，當中以法股創新高最具代表性。

值得留意的是，中國大陸解封雖給全球經濟注入強心針，但謝金河認為，去年GDP只有3％，外媒及投行都預測在抗疫中犧牲經濟，但經濟看來又不若預期強勁。以彰顯於外的港股表現最敏感，恆生指數元月大漲2060.92點，2月卻又大跌2056.37點，回到去年收盤價原點，國企指數、深圳A股也都沒預期強大。

他進一步分析，大陸房地產危機未解，人口又漸老化，供應鏈外移，美中晶片戰壓力加大，中共在人大會後的新布局看似無驚人發展，示警對2023年全球經濟帶來的正面作用可能不如預期，港股反彈可能是逃命波。

此外，如果以年線定多空，3月可能是一個多空爭持非常重要的轉折點。以道瓊為例，現在年線慢慢上升到32651點，一旦失守，格局就轉差，對全球是不良示範，現在標普、Nasdaq都已跌到年線下，只有費半仍在年線上，台股這一波強勢顯然與費半指數連動。

再看去年強勢的印尼、泰國股市，已跌到年線以下，東北亞的南韓股市表現一直十分疲弱，印度股市去年表現十分出色，但已連2月下挫，儘管仍在年線上，但基期過高，未來壓力仍十分沈重。

（旺得富理財網 李宗莉）

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