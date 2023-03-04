散裝船王慧洋2月罕虧 業內見1訊號免驚

散裝船王慧洋-KY自結2月每股稅前虧損0.26元，為逾2年半來首見，震撼市場，也引發航運股首季轉虧疑慮。但法人分析，代表散裝運價的波羅的海綜合指數（BDI）2月底起翻揚，3月更衝破千點，散裝族群3月獲利大旺；而貨櫃航運雖面臨上海航交所出口貨櫃運價指數（SCFI）連8黑窘境，但長榮、陽明的長約保護力可到4月，第1季獲利仍可維持正數。

慧洋-KY昨（3）日公告2月獲利自結，因BDI大跌波及現貨運價，2月營業虧損1.03億元，稅前虧損1.95億元，自結每股稅前虧損0.26元，為2020年6月以來首見；累計前2月稅前虧損1.65億元，每股稅前虧損0.22元。

雖2月航運市況低迷，導致單月轉虧，但慧洋-KY主管強調，中小型船舶運價指數自2月下旬起觸底，截至2月底，BPI、BSI已分別回彈至1421點及1105點，相較上月中最低809及625點，漲幅皆超過75%；而BHSI亦回升至536點，也較最低點漲逾20%。

觀察後市，慧洋-KY分析，中國大陸2月PMI指數創2012年以來新高，研判解封後經濟活動復甦，運價將持續回升，並樂觀看待3月散裝市況漸入佳境，旗下指數連結型的船舶也可望因此受惠。

長榮、陽明等貨櫃航運雙雄以歐美線為主，長約成Q1獲利護身符

除了大陸內需升溫，慧洋-KY也認為，第2季南美洲穀物旺季將至，運價看揚，有利後續換約價調漲；此外，2大環保新規加深老舊船舶淘汰壓力，加上近年散裝新船下水數量偏低，公司又擁有最多的節能船隊，龍頭實力不減。

法人另分析，相較慧洋-KY指數連結型船舶超過半數、約達70艘，裕民則採保底搭配指數連結、正德是以讓利換簽長約，2家散裝船商的營運狀況相對穩定。

至於貨櫃航運部分，長榮、陽明以歐美長程線為主，直到4月底前，美國線還有長約護體，即使目前歐美線量價雙減，但首季仍有機會維持賺錢，不至於馬上陷入虧損。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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