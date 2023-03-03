雙利多 正崴2023不悲觀

儘管今年大環境不確定因素仍多，但正崴（2392）受惠美系客戶新品訂單挹注，零組件及通路同步受惠，加上子公司森崴能源（6806）工程款陸續認列，也為正崴營收帶來貢獻，公司對於2023年營運看法不悲觀。

法人預估，正崴上半年營運有望優於去年同期，主要是因為2022上半年除了傳統淡季、工作天數少等不利因素外，中國疫情封控也有不小的衝擊，因此基期較低，而今年整體來看，雖然景氣依舊未復甦，但新產品有新動能，後續新品發酵下，下半年亦優於上半年，預期正崴2023年整體營運較去年穩定成長可期。

正崴表示，今年黑天鵝還是很多，戰爭、地緣政治等，且終端消費力道也尚未回溫，仍要審慎保守看待市況，但因為有新動能的加入，公司朝穩健成長的方向不變。

零組件方面，市場普遍預期今年美系新手機將換上Type-C，接口世代交替下，包括連接器、充電線、周邊配件等產品都將汰舊換新，而正崴作為美系手機大廠主要供應商之一，有望迎來不錯的需求。正崴也拿下美系筆電、平板的電源相關產品新訂單，預期下半年旺季放量，將為業績挹注不少成長力道。

子公司森崴能源方面，該公司承包總值628.9億的台電二期離岸風電工程即將開工，今年起至2025年工程款將陸續認列。