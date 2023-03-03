佳世達2月營收 與上月持平

佳世達（2352）3日公布2023年2月合併營收為157.36億元，由於仍屬於資訊產業需求低點，表現和前月持平，較去年同期減少11.9％。其中高附加價值新事業都較去年同期成長，但資訊產品仍處於庫存調整階段，將持續調整營運體質外，並布局中長期成長動能。

佳世達將於8日舉行法說會，除了說明去年財報表現之外，佳世達董事長陳其宏對於今年的展望和景氣變化的看法也備受關注。

由於整體資訊產業需求疲弱，佳世達連續兩個月合併營收都處於低檔。2月合併營收為157.36億元，較去年同期減少11.9％，較前月減少0.36％，累計今年1～2月合併營收為315.29億元，較去年同期減少17.93％。

各產品線方面，高附加價值新事業包括醫療、智慧解決方案和網通事業等相比去年同期都持續成長，但資訊產品受到通膨、升息等因素抑制市場需求，目前仍屬庫存調整階段，除管理調整營運體質外，也積極佈局中長期成長動能。

集團旗下主要事業體來看，友通2月合併營收約11.49億元，年成長0.61％、月減5.12％，累計1、2月合併營收約23.59億元，相比去年同期略減1.78％。友通總經理蘇家弘表示，整體訂單交貨狀況受全球高通膨與景氣下行影響，客戶開始調整訂單需求以平衡供需。而面對全球高通膨，友通將審慎因應，憑藉穩健的經營策略，持續優化各項營運指標並繼續成長。

明基醫去年受惠於放大醫療服務規模、防疫產品熱賣、布局智慧醫療，全年營收、獲利創下新高。今年延續成長動能，2月合併營收約2.24億元，相比去年同期成長16.27％、月成長5.66％，累計1、2月合併營收約4.36億元，相比去年同期成長12.05％。

對於今年展望，佳世達先前預期，整體來看今年景氣跟去年差不多、可能會比去年好一點，但不同公司、不同產業狀況也有所不同。佳世達集團本身來看，醫療事業正面看待、解決方案也持續成長，網通也不會太差，高附加價值事業成長動能不減，佳世達集團期望靠著高毛利事業的成長穩住獲利。