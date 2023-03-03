3月3日一分鐘強弱勢股

3月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

晟銘電(3013)

10.00

ChatGPT帶動伺服器概念股題材火熱，業績亦可望加溫

宏碁資訊(6811)

10.00

企業及政府對數位轉型需求持續強勁，今年營運再拚新高

鈺緯(4153)

9.99

新機種順利量產及缺料問題減緩，2月營收年增逾八成

奇偶(3356)

9.94

推出次品牌UA專攻北美市場，全年營運拚雙位數成長

先進光(3362)

9.92

Q2起品牌客戶可望轉向回補庫存，外資單日大買1,468張

泰藝(8289)

9.89

去年獲利高機率賺逾半個股本，隱含高現金殖利率題材

哲固(3434)

9.88

美國商務部擴大實體管制清單，安控廠轉單效益添想像空間

大綜(3147)

9.87

打進台積電美國亞利桑那州新廠供應鏈，Q2開始出貨

巨庭(1539)

9.85

台灣國際木工機械展4月登場，逢低買盤敲進下，帶量突破

晶睿(3454)

9.84

NDAA商機發酵，去年EPS 8.11元、股利5.5元，雙創9年新高

表：柯宗沅

3月3日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

創意(3443)

9.62

第二大客戶遭美列入實體清單，以跌停價1,080元作收

世鎧(2063)

6.04

全年配發3元現金股利，股價跳空重挫，留下1.55元空方缺口

其陽(3564)

5.77

每股擬配發0.8元現金股利，發放率僅30.77％，創4年新低

欣技(6160)

4.33

外資轉賣132張，高檔震盪，惟均線多頭格局並未遭到破壞

遠東銀(2845)

3.81

股利縮水，遭賣壓襲擊，外資大賣8,707張，一舉摜破年線

世芯-KY(3661)

3.68

外資連兩日賣超合計近千張，千金關卡得而復失，多空拉鋸

力麗店(5364)

3.67

技術指標KD值出現高檔過熱跡象，面臨短線漲多修正壓力

強生(4747)

3.66

早盤一度亮燈漲停，短線獲利了結賣壓湧現，由紅翻黑

永彰(4523)

3.46

趨勢偏空，股價連九跌，短期均線恐與季線出現死亡交叉

儒鴻(1476)

3.42

去年Q4獲利不如市場預期，失望性賣壓出籠，跌破季線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組