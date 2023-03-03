3月3日一分鐘強弱勢股
3月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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晟銘電(3013)
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10.00
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ChatGPT帶動伺服器概念股題材火熱，業績亦可望加溫
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宏碁資訊(6811)
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10.00
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企業及政府對數位轉型需求持續強勁，今年營運再拚新高
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鈺緯(4153)
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9.99
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新機種順利量產及缺料問題減緩，2月營收年增逾八成
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奇偶(3356)
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9.94
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推出次品牌UA專攻北美市場，全年營運拚雙位數成長
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先進光(3362)
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9.92
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Q2起品牌客戶可望轉向回補庫存，外資單日大買1,468張
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泰藝(8289)
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9.89
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去年獲利高機率賺逾半個股本，隱含高現金殖利率題材
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哲固(3434)
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9.88
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美國商務部擴大實體管制清單，安控廠轉單效益添想像空間
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大綜(3147)
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9.87
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打進台積電美國亞利桑那州新廠供應鏈，Q2開始出貨
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巨庭(1539)
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9.85
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台灣國際木工機械展4月登場，逢低買盤敲進下，帶量突破
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晶睿(3454)
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9.84
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NDAA商機發酵，去年EPS 8.11元、股利5.5元，雙創9年新高
製表：柯宗沅
3月3日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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創意(3443)
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9.62
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第二大客戶遭美列入實體清單，以跌停價1,080元作收
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世鎧(2063)
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6.04
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全年配發3元現金股利，股價跳空重挫，留下1.55元空方缺口
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其陽(3564)
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5.77
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每股擬配發0.8元現金股利，發放率僅30.77％，創4年新低
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欣技(6160)
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4.33
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外資轉賣132張，高檔震盪，惟均線多頭格局並未遭到破壞
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遠東銀(2845)
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3.81
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股利縮水，遭賣壓襲擊，外資大賣8,707張，一舉摜破年線
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世芯-KY(3661)
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3.68
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外資連兩日賣超合計近千張，千金關卡得而復失，多空拉鋸
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力麗店(5364)
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3.67
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技術指標KD值出現高檔過熱跡象，面臨短線漲多修正壓力
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強生(4747)
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3.66
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早盤一度亮燈漲停，短線獲利了結賣壓湧現，由紅翻黑
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永彰(4523)
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3.46
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趨勢偏空，股價連九跌，短期均線恐與季線出現死亡交叉
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儒鴻(1476)
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3.42
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去年Q4獲利不如市場預期，失望性賣壓出籠，跌破季線
製表：柯宗沅
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