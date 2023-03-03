友達登外資買超冠軍 這檔連6賣遭砍8萬張

美股反彈，台股今天開高，早盤一度漲逾百點，可惜台積電不到10點就翻黑，拖累指數越盤越低，終場僅小漲9.70點，收15,608.42點，成交量2,375億元。群創昨法說釋出樂觀訊息，面板價格可望在第2季全面反彈，面板雙虎今天聯袂大漲，群創漲幅4.8％、友達3.8％，成為盤面焦點。

今天外資賣超21.15億元，投信買超28.07億元，自營商買超0.66億元，合計3大法人買超7.58億元。

面板資金簇擁，外資大買友達2.4萬張、群創1.48萬張，居買超冠亞軍，彩晶也加碼3,160張。

近期頻遭外資大賣的00878國泰永續高股息，今天轉為買超2,773張。

今天外資賣超第一名為華新1.37萬張，累計連6賣，共減碼8萬1,126張，拖累華新短短6天跌幅近14％。此外，台積電今天遭賣超5,792張；四檔金融股列入賣超前10名，分別為中信金、遠東銀、開發金、第一金。

國內法人指出，美元指數持續在高檔震盪，位於月線、季線之上，表現強勢，亞幣受影響最近轉弱，新台幣匯率連3貶，若美元未明顯反轉，不利近期台幣，對於後續資金行情推升不利。外資期貨未平倉多單仍在高檔，本土投信在集中市場持續加碼，整體法人偏多。技術來看，日KD出現黃金交叉、RSI維持在50多方區，MACD綠的柱狀體也縮小，顯示近期台股多空交陳，雖然台股短線仍為多方格局，但預期指數空間不大。

外資今天買超上市個股前10名為：友達(2409)24,076張、群創(3481)14,809張、京元電子(2449)10,949張、聯電(2303)7,584張、長榮(2603)7,065張、景碩(3189)5,106張、期街口布蘭特正2(00715L)3,866張、欣興(3037)3,616張、盛達(3027)3,296張、彩晶(6116)3,160張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)13,771張、中信金(2891)11,913張、華邦電(2344)9,821張、遠東銀(2845)8,707張、開發金(2883)7,013張、第一金(2892)6,690張、富邦越南(00885)6,117張、台積電(2330)5,792張、宏達電(2498)5,397張、FH富時不動產(00712)5,067張。

（旺得富理財網 王順泉）

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