金融股怎麼買?14家金控股獲利表現一次看

去年金融股業績不佳，勢必影響今年的股利，哪些公司有機會多領一些股息？ 別忘了存股是長期抗戰，趁低布局展望佳的金融股才是長線贏家。

金融股是不少存股族青睞的標的，但去年金融股可說是內憂外患夾擊，在利空不斷下，全年自結獲利只能用「慘」字形容，更連帶影響今年的配息，對於配息錙銖必較的存股族來說，打擊不小。

金管會近期則釋出「今年金控配息不設限」的利多，也就是經董事會評估後，即可動用「老本」：資本公積或法定盈餘公積配發現金股利，總算給了愁眉苦臉的存股族一些安慰。

兼具會計師資格的證券分析師丁彥鈞表示，由於金融業是特許行業，以往配息多寡都須由主管機關放行，即使今年開了方便之門，但業者仍然會以管控風險為主，審慎評估。例如玉山金（2884）就沒有動用資本公積，今年的股利僅0.6元，創下13年新低。

這樣的環境下，該如何挑選適合的存股標的呢？精研財報的丁彥鈞提出兩個方向，主要是留意股東權益中「未分配盈餘」與「其他權益」兩個科目，前者是理論上可以分配的盈餘，後者則是因去年投資債券等金融商品的價格下跌所導致的帳面損失；或者挑選去年獲利年增率仍成長或小幅衰退的金控。

丁彥鈞認為，這兩個科目相加須為正值，才有可能多配些現金股利，不然就得考量資本適足率，可能會多配股票股利，以充實資本。

例如玉山金，今年就是現金0.2元加股票0.4元，另外還辦理160億元的現金增資。雖然最近股價急跌，反映市場的失望情緒，但他表示，已是玉山金的股東，目前不但不要殺低，還應該參與增資、繼續持有，靜待景氣復甦、公司獲利回升。

附表是丁彥鈞整理14家金控（日盛金將於4月下市，不列入）去年前三季累計「未分配盈餘」與「其他權益」的加總金額，7家為正值。

富邦金可望重返獲利軌道

其中，富邦金（2881）近期已有外資調高目標價，由於今年初富邦人壽已公告資產重分配，預估淨值可增加7百億元；另外，防疫險理賠已近尾聲，產險業將重返獲利軌道；加上若下半年美國聯準會停止升息，股、債都有望展開大幅反彈，對壽險業獲利更有明顯貢獻，因此外資評估富邦金今年獲利年增率可望大幅成長，目標價提高到67元。

至於另兩家壽險業者國泰金（2882）與新光金（2888），根據凱基投顧最新的報告認為，去年這兩家壽險業者都曾辦理現金增資與資產重分配，降低淨值偏低的風險；也因剛辦完現增，原本今年配息會有困難，但隨著主管機關放寬配息限制，這兩家壽險也可望配出部分現金股息，可說是放寬配息政策的受益者。

兆豐金元月獲利創單月新高

附表中的兆豐金（2886）原本是金控業中的績優生，但去年受海外投資績效不佳與防疫險衝擊，整體獲利衰退；不過，今年1月單月稅後純益已達40.79億元，創下歷史單月新高，每股稅後純益（EPS）0.29元，居官股金控之冠。

兆豐金表示，主因是兆豐銀在股匯市操作與利息收益成長，且旗下拖累去年獲利的兆豐產險，由於一月沒有提列理賠準備金，也貢獻4,500萬元的獲利。

永豐金（2890）則是去年獲利衰退幅度最小的民營金控，以銀行與證券為兩大成長引擎，去年全年自結EPS仍有1.39元，且今年1月自結獲利仍有16億元，年增率保持正值。

在證券業務方面，永豐積極拓展美股複委託下單業務，最近與知名美股券商盈透證券（Interactive Brokers）合作，提供包括程式交易等超過百種的下單方式，是國內複委託市場中第一家引進程式交易的券商，預期複委託業務將進一步提升永豐證券的獲利。

金控以外的其他金融股，則可留意台企銀（2834），業務單純，以中小企業放款為主，去年受惠國內升息、利差擴大，加上海外投資相對較少，也沒有防疫險理賠干擾，全年自結EPS達1.26元，較2021年的0.66元成長近1倍，還原股價近期創下20多年來的新高，股利政策也值得期待。

（唐祖貽）

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