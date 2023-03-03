大小船運價兩樣情 法人:SCFI本月有望築底

上海航交所最新出口貨櫃運價指數（SCFI）出爐，連8周下跌，續跌15.6點至931.08點，跌幅1.65%；反觀代表散裝航運運價的波羅的海綜合指數（BDI）連10日噴漲，大小船運價走勢兩樣情。但法人認為，散裝小船帶動運價行情，SCFI本月有機會築底，加上高殖利率題材為目前台股主旋律，2大題材牽引貨櫃3雄翻多走強。

南美穀物出口3月迎旺季、印尼煤礦出口增加，加上大陸兩會登場，BDI連10漲，衝破千點至1145點，改寫2個月來新高。法人以2016~2022年期間，BDI旺季平均漲幅高達150％觀察，認為今年有機會再度複製歷史走勢，散裝類股營收看俏。

同時，本波BDI漲勢主要由運送鐵礦石等為主的海岬型船漲勢帶動，海岬型船運價指數（BCI）累漲幅逾2倍，海岬型3月期貨日租金漲破1萬美元，裕民、中航、慧洋-KY、志信、台航、遠雄港、四維航等散裝航運業者，可望雨露均霑。

資深證券分析師陳唯泰則以周成交量大於1,000張為篩選基準，指出中航、台航、新興等3家，股價仍低於淨值，其中外資買超運送大宗物資為主的慧洋-KY、四維航，投信則青睞運送煤鐵礦砂的裕民、新興與慧洋-KY，其中以慧洋-KY同受土洋法人垂青。

但他也提醒，散裝航運股的股性比較活潑，貿然追高容易被套，但月線、季線等2條中期均線都向上翻揚，股價若是有拉回，仍可留意買點。

至於散裝「小船」的強漲氣勢，能否蔓延到貨櫃「大船」，摩爾投顧分析師郭哲榮認為，全球貨櫃龍頭的馬士基，股價迄今仍創半年新高，貨櫃3雄股價自然也不寂寞，看好有機會向馬士基看齊，除長榮突破186元、陽明與萬海也有機會挑戰76.5元、83.5元，潛在上漲空間大。

此外，運價去年下半年墜谷迄今，郭哲榮還指，除SCFI反轉在即，未來還有高殖利率護體。

以貨櫃大哥長榮為例，去年前3季暴賺3,044億元，EPS高達68.66元，多家法人以減資後股本估算，去年全年EPS上看165元，加上手上現金近4,000億元，郭哲榮認為，股息,至少60元起跳，陽明能發22.5元，殖利率都輕鬆超過30%，連萬海殖利率都至少15%，股價易漲難跌。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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