外資連4賣！土洋抗衡 台股短多藏憂

外資連4賣 土洋抗衡 三大法人買超7.58億元

Fed鴿派言論帶動隔夜美股翻紅，漲幅介於0.73％至1.05％；台積電ADR收漲0.69％。台股3日小幅開高後，台積電（2330）等權值股回神，激勵盤中指數漲破百點，隨後遇壓拉回維持高檔震盪，終場僅漲9.7點或0.06％，收15608.42點，守住5日線；成交量放大至2375.22億元。本周上漲104.63點或0.67％，周線連2紅。

今日外資（不含外資自營商）賣超21.1458億元，投信買超28.0692億元，自營商買超0.6571億元，三大法人買超7.58億元。外資連4日賣超共176.39億元，本月來累計賣超95.79億元。

光電股今匯聚多頭人氣、收漲近2.3％，安控概念奇偶（3356）、晶睿（3454）漲停作收，上櫃光電股勝品（6556）站上179元掛牌新高價；面板產業迎春燕，雙虎友達（2409）、群創（3481）分別漲逾3％、4％，彩晶（6116）勁揚7.5％；光學鏡頭指標股大立光（3008）、玉晶光（3406）小漲，揚明光（3504）放量漲約2％。

半導體測試大廠京元電子（2449）挾高殖利率題材上攻，帶動封測股華泰（2329）、華東（8110）、典範（3372）、超豐（2441）、穎崴（6515）、菱生（2369）、易華電（6552）、台星科（3625）跟漲。航太業Q1看旺，駐龍（4572）收逾半根漲停，漢翔（2634）、晟田（4541）齊揚。記憶體股華邦電（2344）續強、大漲6.67％。

電子股熄火，台積電開高走低，終場下跌3元至516％、跌幅0.58％；聯電（2303）表現相對穩定，收漲逾1％、報51.3元。聯發科（2454）、鴻海（2317）平收，分別報775元、102.5元。

創意（3443）因大客戶遭列美商務部實體清單，今爆量摜跌停、收1,080元。其餘高價IC股世芯-KY（3661）、威盛（2388）、祥碩（5269）、信驊（5274）、矽力*-KY（6415）午盤跳水，收盤一片綠。

聚焦興櫃股，長榮航太（2645）掛牌前拿下國防部無人機標案，激勵股價劍指百元關。星宇航空（2646）熬到出關，盤中一度漲逾7％，最高衝上38.55元，最終漲幅收斂近1.4％、收36.45元。

台股今追隨美股反彈而開高後壓回，15,700得而復失，群益投顧分析，一為台股明顯相對美國科技股基期偏高形成牽制，二為Fed官員放鴿才助長美股彈升，市場認為與實際情形有一定差距。

倫元投顧表示，「美股下跌、台股抗跌，美股反彈、台股跟漲」，可知台股中期籌碼沉澱的效益較大，雖然指數尚未能正式突破箱型高點15,700點，但此波以盤代跌的修正節奏，說明台股將以高姿態整理呈現，意即指數維持區間震盪，個股各自進入回檔修正。

（時報資訊 廖小蕎）

電金無力 台股短多藏憂

台股3日盤中走高後，一度重回15,700點，但高價電子股賣壓湧現，漲幅收斂，終場僅小漲9.7點，漲幅0.06％，以15,608.42點作收，成交金額2,375.22億元。

各類股表現方面，航運股表現相對強勁，漲幅1.11％，電子、金融疲軟，跌幅0.01％及0.13％，漲多的觀光類股也呈現拉回狀況，跌幅0.99％。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，美元指數近期雖未再創高，但仍持續在高檔震盪，指數仍位在月、季線之上，表現強勢，亞幣受此影響最近轉弱，指數跌落至月、季線，新台幣匯率連三貶，寫近兩個月低點，若美元未明顯反轉，不利近期台幣，對於後續資金行情推升不利。

外資期貨未平倉多單仍在高檔，現貨市場受到美股反彈出現加碼，本土投信在集中市場持續加碼，整體法人偏向偏多；籌碼面來看，目前融券近期出現回補，但融資出現增加且增幅擴大，相較於近期指數表現，融資增加幅度明顯大於指數漲幅。

技術指標中，日KD出現黃金交叉、RSI維持在50多方區，MACD綠的柱狀體也縮小，顯示近期台股多空交陳，雖然台股短線仍為多方格局，但預期指數空間不大。

（時報資訊 莊丙農）

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