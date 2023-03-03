沒跟上AI行情不用捶心肝 他估3族群下波漲

聊天機器人ChatGPT在全球掀起話題，引爆人工智慧（AI）潛在商機，據外媒報導，英特爾與微軟暗示Windows12將具備AI功能，為未來AI的發展埋下更多伏筆；摩爾投顧分析師蔡正華表示，創意（3443）股價連日走高，巨有科技（8227）整理後再度轉強，系統整合的倍力（6874）、偉康科技（6865）、寶碩（5210）、叡揚（6752）、凌群（2453）、智聯服務（6751）走強。長佳智能（6841）搭上醫療保健AI風潮，股價再攻高，同屬醫療AI概念的磐儀（3594）股價也走強，而智慧醫療的晉弘（6796）也在視網膜AI輔助診斷軟體進軍日本下，股價創新高，AI應用端股價正在加溫。

隨著AI及HPC運算產業加速發展，各項硬體需求也會提升，蔡正華指出，繼先前伺服器、資料中心、高速運算、高速傳輸等需求看旺後，目前由於相關應用需要大量的資料來學習，所以對於儲存裝置用量也會隨之走高，這將有助於記憶體的產業發展，相關族群的營運將有正面助益，包括華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）、商丞（8277）等，近日股價也有加溫現象，可列入追蹤。

蔡正華觀察，近日散裝航運族群受惠於中國大陸製造業活動數據樂觀，加上3月適逢南美洲穀物的出口旺季，BDI指數續強，相關的裕民（2606）、新興（2605）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）、四維航（5608）等股價也走強，有機會成為法人首季的作帳標的，後續要持續留意。

另外，政策股輪動仍在進行，內需消費受惠於全民將普發6,000元，上市櫃的連鎖餐飲及觀光旅遊業者營運看增，包括王品（2727）、寒舍（2739）、亞都（5703）、夏都（2722）等股價續強，而國防軍工也是焦點，隨著軍備預算增加，加上汰舊換新等，相關業者業績看好，包括雷虎（8033）、保勝光學（6517）、駐龍（4572）、晟田（4541）等股價也轉強，後續可觀察擴散效應，部分公司旗下子公司有承接相關訂單，廣義上也具國防軍工概念，可密切注意。

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（旺得富理財網 黃順德）

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