傳打入大陸電子紙供應鏈 晶宏股價衝

中國電子紙新興廠商奧翼電子2022年成功突破產業龍頭廠商封鎖，順利拿下客戶百萬套產品訂單，2023年出貨有機會再度衝高。法人指出，驅動IC廠晶宏（3141）傳出打入奧翼電子供應鏈，帶動晶宏今（3）日股價表現亮眼，截至上午10:15，上漲6.31%，成交張數逾9千張，暫報118元。

電子紙市場規模持續成長，中國廠商也積極切入相關供應鏈，不過由於先進者的專利壁壘築起高牆，使其他廠商難以打進電子紙市場，但中國新興電子紙廠奧翼電子在近幾年成功在歐洲專利戰中勝出，打開一條電子紙新道路。

根據陸媒報導，奧翼電子光是2022年出貨就超過百萬套，且目前已經獲得教育客戶新訂單，使奧翼電子2023年出貨動能有機會再度提升。

法人指出，晶宏已經成功打入奧翼的電子紙供應鏈，預期2023年出貨表現將有機會開始放量成長。

據了解，晶宏近年來除了積極耕耘電子貨架標籤（ESL）市場之外，還持續加碼衝刺電子紙市場，原因在於中國教育市場正開始積極推動以電子紙逐步取代傳統書本，且透過電子紙連網功能能夠即時更新教學內容，並解決偏鄉教育取得書本較為耗時，使中國電子紙市場未來規模可望持續看增。

根據市調報告指出，2022年全球電子紙市場規模大約46.5億美元、年成長48.1％，預期到2026年相關市場規模將可望上看203.4億美元，成長幅度相當顯著。