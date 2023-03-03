華新2原因拖累鋼鐵股 專家曝7檔落難英雄

台股結構以半導體為首的電子股為主，雖現階段強勢股偏重籌碼面，IC設計等籌碼輕的個股領彈，但資深分析師提醒，美股創波段高點的個股並非科技股，而是受惠後疫情時代的族群，即使華新因Q4獲利與股息欠佳而重摔，但鋼鐵股中仍有東鋼、豐興、榮剛、精剛等4檔，第4季逆勢獲利，而威致、燁輝、盛餘等3家營運漸佳，且其中東鋼股息殖利率更高達5.6％。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台股現階段強勢股偏重籌碼面，IC設計族群是1個例子，去年半導體類股大跌35％，內外資法人把IC設計部位砍光光，但今年來大漲8％，績效領先各類股，可是大多數IC設計12月營收仍呈現月減及年減，且研判第1季甚至到第2季都無法回升。

以驅動IC來說，雖有急單但曇花一現，聯詠、茂達、矽創、天鈺等12月營收都是雙減，茂達、矽創更是年減50％~40％。

面板雙虎勢必砍價驅動IC，聯詠、矽創等急單效應恐淪曇花一現

面板雙虎友達、群創12月營收都創下10幾年來的最低水準，雙虎去年恐大虧500億元，面板雙虎必定對驅動IC進一步砍價，這些IC設計反彈後，獲利回吐壓力加大。

對華新周三打入跌停、周四續跌，令市場錯愕。蔡明彰也分析2大主因，首先是去年EPS雖以5.45元創新高，但第4季僅0.11元，因轉投資電子股的華邦電、華新科營運狀況都不好，另僅配息1.8元不如預期，殖利率3.5％。

華新被歸類鋼鐵金屬族群，連累其他股票，但要仔細分清楚，雖中鋼、中鴻等多數鋼鐵股去年第4季均虧損，但也不乏例外，如鋼筋的東鋼、豐興，去年第4季EPS分為1.14元及1.2元，全年EPS各達5.47元及5.28元，第4季獲利比第3季成長，而東鋼發放3.5元股息，殖利率5.6％。

此外，特殊鋼、合金的榮剛、精剛也遭錯殺。榮剛去年第4季EPS1.26元與第3季持平，全年4.52元創新高。精剛第4季EPS0.22元與第3季0.27元相近，全年1.12元也改寫新高，因為特殊合金應用在航太、油氣、軍工等利基市場，景氣仍持續看好。

中鋼等多數鋼廠第4季雖虧，但東鋼、豐興卻是例外，除上季EPS各達1.14元及1.2元，全年更賺逾5元

蔡明彰指出，後疫情時代各國全力推動基礎建設來穩住經濟，上季財報虧損的美國鋁業（AA）股價創波段新高，世紀鋁業（CENX）、鋼鐵龍頭美國鋼鐵（X）、克利夫蘭克里夫（CLF），鐵礦砂的淡水河谷（VALE）都創波段高點，南韓浦項鋼鐵ADR也創波段高點，但中鋼元月來僅小漲不到3％。

其實全球鋼鐵金屬最近產品報價都已轉為上漲，但使用過去較高的成本原料，盈餘尚未好轉，但別人的鋼鐵族群都在創高大漲，不可能台灣的鋼鐵股持續聞風不動。

此外，營運回升的鋼鐵股，除東鋼之外，還有威致、燁輝、盛餘等3家，目前股價對照每股淨值仍嫌委屈。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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