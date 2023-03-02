運價強漲 裕民、中航14檔航運股飆風再起

3月南美穀物出口進入旺季，加上大陸兩會本周登場，波羅的海運價指數（BDI）截至1日止已連九漲，突破千點大關，其中海岬型船運價指數（BCI）過去9日累計漲幅高達2.38倍，激勵裕民（2606）、中航（2612）等航運股紛紛轉強，貨櫃三雄則有高現金殖利率題材，也帶量上攻。

雖然台股受制美國聯準會（Fed）抗通膨態度堅決，指數於高檔以盤代跌，但航運指數受惠大陸需求回溫，以及印尼煤礦出口增加、南美穀物出口旺季、巴西鐵礦砂出口恢復，BDI指數持續大漲，帶動上市運輸指數2日率先突圍，續漲2.3％，居上市類股之冠，盤中最高來到170.6點，創今年以來新高。

統計2016～2022年，BDI指數自第一季至二、三季旺季平均漲幅150％，今年大陸解封、年後電爐開工率回升、煤炭庫存偏低及傳統散裝旺季加持下，法人樂觀期待指數有望複製歷史走勢，帶動整體散裝類股營收。從長線角度，據Clarksons航運研究機構預估，2023年散裝航運延噸海浬供給與需求分別較去年成長0.55％、2.2％；2024年散裝航運則因應船舶減碳法規上路，老舊船舶遭淘汰，供給恐出現30年來首次負成長。

本波BDI指數自2月中旬開始起漲，主要漲勢由運送鐵礦石等為主的海岬型船漲勢帶動，受益海岬型3月期貨日租金漲破1萬美元，散裝航運業者今年首季營運持續轉強，裕民股價2日大漲5.05％外，中航、志信、台航、遠雄港、四維航也有4％以上漲幅。

統一投顧董事長黎方國指出，大盤維持在15,300～15,800點區間震盪，選股不選市，以個股表現為主，選股上以高速運算、半導體、新能源車，散裝、重電及儲能等族群擇優布局。

台新投顧副總黃文清認為，美國經濟數據維持韌性，市場觀望Fed3月升息幅度是否改變，台股短線情緒仍偏多，惟此波反彈已逾兩成，獲利賣壓待消化，預料指數將維持在月線附近震盪，等待3月FOMC會議前相關總經數據公布。操作方面，類股加速輪動，手機、面板、水泥、鋼鐵、內需觀光等，因產業可望觸底回溫，可擇優布局。

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