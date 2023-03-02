鍾國忠│台股低檔有撐 多方續攻仍待量能增溫

盤勢觀察：

台股指數1月與2月分別上漲8％與1.55％，自金融海嘯後，過往1月與2月指數若都呈現上漲，3月則容易再續漲，尤其在西元年奇數年更是有如此現象，惟過往3月的漲幅都不易超過2月，因2月漲幅只有1.55％。

換言之，3月一旦指數來到15,750～15,850點時，指數賣壓就會浮現，但如同前述情況，過往續漲的3月指數如有遇下跌，其又不會吞噬前一個月漲幅，因此拉回也會抗跌，這也是近期台股遇大跌時，常有當天出現下影線，或者次日收高消化空方賣壓，預期月線附近將是多空主要的參考點。

投資策略：

本周要觀察的因素相當多，首要當然是各上市櫃公司2月營收公布情況，由於1月有春節因素，加上去年春節發生在2月，因此不管從月的角度或年的角度，2月的營收將勢必相當突出，因此投資人就要特別留意這部分。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注2月營收偏向成長者，從近期公布Q4營運獲利、1月營收及部分公司法說會公布內容來分析，可發現包括有網通、資安、軍工、能源、機電、觀光、航空、車用、高爾夫與部分生技醫療業者等產業公司，所公布的訊息都較偏向正面。另先前不佳的散裝航運業者，近來在波羅的海指數大漲下，可留意近月營運改善情況。更要留意的是2月公布營收的月變化，多數公司將極有可能成長，同時同期年營收變化也很可能成長，有些體質不好的公司可能會因而呈現虛成長，選股上仍以產業中較具競爭力者才能長久操作。

其二是留意高股息殖利率個股，最近美國就業市場佳，加上多數國家都有通膨的壓力，且10年期美債殖利率處高約4％，也讓風險型權重股買盤縮手，再加上目前各公司也陸續公佈公司股利政策，因此高股息殖利率股買盤或有機會而增溫，當盤勢不佳或量縮的市況下，可多留意這部分族群股表現。

操作建議：

指數連續大跌不易見，9日KD指標剛在50附近向上交叉來到61與58附近，因此指數不易連續性出現大跌，然周四成交量僅2,132億低量，指數只能狹幅整理而不攻，量雖不大，所幸量未低於2月13日低量1,764億元，日量可短暫處低迷，但不可超過三天以上，周五或下周一量能得適量增溫才能延續多方緩攻的力道。

低檔有中長期均線將有支撐，2月指數已來到年線之上，雖然年線呈現下彎，而使得大盤呈現出盤整，但因為低檔季線持續上揚當中，以目前兩者的差距收斂幅度分析，預期約在3月中旬將出現季線向上交叉年線，屆時剛好是Q1作帳最後時段，因此指數拉回空間有限，預期15,200～15,300點將有不弱支撐，空手者可不急追，待每次大跌拉回逢低進場創獲利契機。