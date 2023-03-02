無畏外資砍3.8萬張 這檔爆今日最大量收紅

美國10年期公債殖利率升破4%，通膨及升息憂慮再起，美股3大指數收黑，僅道瓊小漲，台股早盤一度下殺逾百點，但買盤隨即拉抬，再度上演開低走高，尾盤翻紅，終場小漲0.23點，收15,598.72點，成交量2,132億元。

今天外資賣超38.02億元，投信買超30.16億元，自營商賣超17.55億元，合計3大法人賣超25.40億元。

外資今天買超最多個股為華邦電4.6萬張。雖然全球記憶體產業面臨庫存調整逆風，不過摩根士丹利證券出具報告指出，Nor Flash供需將好轉，記憶體價格也已來到現金成本，一舉將華邦電由減碼調升至加碼。調升評級加上外資買進，華邦電今天大漲6.67％創波段新高。

今天外資加碼主要族群，以航運股最多，在買超前10名佔了5檔。包括陽明、長榮、萬海、四維航、慧洋等。其中，貨櫃航運的陽明、長榮、萬海漲幅在2.6～2.8％左右，慧洋漲幅逾3％，四維航超過4％。

外資持續減碼金融股，佔賣超前10名一半，包括臺企銀、兆豐金、開發金、第一金、玉山金等。

台股ETF人氣王00878，再度遭外資大賣，今天減碼3.88萬張，登上賣超第一名。不過00878不畏龐大賣壓，今天股價仍收紅上漲0.29%，爆出12.7萬張大量，為今天上市櫃最高。

法人表示，美國零售銷售、就業等經濟數據亮眼，加上1月CPI及PPI高於預期，市場預期Fed將持續偏鷹派，股市開始調整先前對貨幣政策過度樂觀的期待。企業面來看，NVIDIA財報優於預期，高效運算、伺服器供應鏈轉強，特斯拉降價效應逐步發酵，多個車廠也開始促銷。台股持續於15,300～15,600箱型整理，惟3月變數較多，預期指數將維持高檔震盪。內資仍青睞中小型股，後市建議選股不選市，看好中小型股表現，如新能源概念、電動車與車電、Chat GPT相關高速運算、高股息殖利率、金融、觀光及補庫存原物料概念等。

外資今天買超上市個股前10名為：華邦電(2344)46,081張、陽明(2609)14,405張、長榮(2603)10,719張、仲琦(2419)5,874張、期街口布蘭特正2(00715L)5,410張、萬海(2615)5,329張、鴻海(2317)4,504張、四維航(5608)4,187張、慧洋-KY(2637)3,407張、欣興(3037)3,250張。

外資今天賣超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)38,843張、華新(1605)15,724張、聯電(2303)15,115張、臺企銀(2834)13,749張、FH富時不動產(00712)13,186張、群創(3481)11,588張、兆豐金(2886)7,930張、開發金(2883)7,910張、第一金(2892)7,869張、玉山金(2884)7,857張。

（旺得富理財網 王順泉）

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