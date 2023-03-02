3月2日一分鐘強弱勢股

去年EPS 7.58元創新高，且Q4配息3.05元，股價漲停創逾半年高

積極耕耘車用市場，車用業務大幅開展，外資連三日大買5,739張

疫情趨緩後，婚宴及尾牙、春酒宴需求復甦，Q1業績展望佳

今年移工人數有望續升，旗下Quick Pay金融科技表現看旺

搭軍工、AI雙題材，CAE事業吃補、助客戶AI自動化，成長動能強

1月自結稅後純益0.74億元，年增5.48倍，股價2日創歷史新高

雷科（6207）

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