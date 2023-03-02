3月2日一分鐘強弱勢股
3月2日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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來頡（6799）
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10
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去年EPS 7.58元創新高，且Q4配息3.05元，股價漲停創逾半年高
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華孚（6235）
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9.98
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積極耕耘車用市場，車用業務大幅開展，外資連三日大買5,739張
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強生（4747）
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9.97
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缺藥問題仍未解，製藥概念股逆勢強攻，股價創逾八年新高
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夏都（2722）
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9.97
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228連假旅遊人潮洶湧，2月營收可期，股價創近10年新高
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新天地（8940）
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9.96
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疫情趨緩後，婚宴及尾牙、春酒宴需求復甦，Q1業績展望佳
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統振（6170）
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9.95
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今年移工人數有望續升，旗下Quick Pay金融科技表現看旺
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虎門科技（6791）
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9.94
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搭軍工、AI雙題材，CAE事業吃補、助客戶AI自動化，成長動能強
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寒舍（2739）
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9.91
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1月自結稅後純益0.74億元，年增5.48倍，股價2日創歷史新高
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雷科（6207）
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9.91
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設備產品本月起出貨量增，法人估現金股利配發率上看7成
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神準（3558）
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9.88
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去年全年賺逾兩股本，擴產效益逐步發酵，營運可望穩步成長
製表：鄭郁平
3月2日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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信驊（5274）
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6.41
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美10年期債券殖利率升至近4％，高價股承壓，股價回測5日線
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博晟生醫（6733）
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4.04
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增資股賣壓持續出籠，日K連二黑，自營商連三賣345張
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劍湖山（5701）
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3.53
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KD指標出現死亡交叉、5日線下彎，股價明顯轉弱，苦吞連三黑
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裕隆（2201）
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3.43
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短線漲多賣壓沉重，股價失守月線，外資連三買後反手倒貨4,551張
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伊雲谷（6689）
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2.98
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獲利了結賣壓湧現，外資連三日調節414張，股價2日量縮回檔
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世芯-KY（3661）
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2.9
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融券大增、籌碼紊亂，外資趁亂出貨423張，股價短暫回檔
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系微（6231）
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2.86
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外資賣超333 張，股價持續於5日線附近震盪，下檔月線有撐
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敦泰（3545）
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2.86
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法人調節1,563張，股價回測5日線有守，持續震盪量縮
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聯傑（3094）
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2.84
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股價2月底創近一年新高後回落，聯家軍表現疲軟
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泰詠（6266）
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2.75
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股價漲多回檔，外資、自營商連兩日大賣3,221張
製表：鄭郁平
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