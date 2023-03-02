3月2日一分鐘強弱勢股

3月2日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

來頡（6799）

10

去年EPS 7.58元創新高，且Q4配息3.05元，股價漲停創逾半年高

華孚（6235）

9.98

積極耕耘車用市場，車用業務大幅開展，外資連三日大買5,739張

強生（4747）

9.97

缺藥問題仍未解，製藥概念股逆勢強攻，股價創逾八年新高

夏都（2722）

9.97

228連假旅遊人潮洶湧，2月營收可期，股價創近10年新高

新天地（8940）

9.96

疫情趨緩後，婚宴及尾牙、春酒宴需求復甦，Q1業績展望佳

統振（6170）

9.95

今年移工人數有望續升，旗下Quick Pay金融科技表現看旺

虎門科技（6791）

9.94

搭軍工、AI雙題材，CAE事業吃補、助客戶AI自動化，成長動能強

寒舍（2739）

9.91

1月自結稅後純益0.74億元，年增5.48倍，股價2日創歷史新高

雷科（6207）

9.91

設備產品本月起出貨量增，法人估現金股利配發率上看7成

神準（3558）

9.88

去年全年賺逾兩股本，擴產效益逐步發酵，營運可望穩步成長

表：鄭郁平

3月2日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

信驊（5274）

6.41

美10年期債券殖利率升至近4％，高價股承壓，股價回測5日線

博晟生醫（6733）

4.04

增資股賣壓持續出籠，日K連二黑，自營商連三賣345張

劍湖山（5701）

3.53

KD指標出現死亡交叉、5日線下彎，股價明顯轉弱，苦吞連三黑

裕隆（2201）

3.43

短線漲多賣壓沉重，股價失守月線，外資連三買後反手倒貨4,551張

伊雲谷（6689）

2.98

獲利了結賣壓湧現，外資連三日調節414張，股價2日量縮回檔

世芯-KY（3661）

2.9

融券大增、籌碼紊亂，外資趁亂出貨423張，股價短暫回檔

系微（6231）

2.86

外資賣超333 張，股價持續於5日線附近震盪，下檔月線有撐

敦泰（3545）

2.86

法人調節1,563張，股價回測5日線有守，持續震盪量縮

聯傑（3094）

2.84

股價2月底創近一年新高後回落，聯家軍表現疲軟

泰詠（6266）

2.75

股價漲多回檔，外資、自營商連兩日大賣3,221張

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平