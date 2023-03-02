ChatGPT紅什麼？帶旺那些股票一次看

ChatGPT紅什麼？史上最強AI帶旺那些股票一次看

ChatGPT橫空出世，不只帶旺IC設計族群，連帶相關供應鏈也「雞犬升天」，人工智慧（AI）只是過去普遍被認為是現實世界很難實用的技術，往往炒作一陣子就退燒了，但 ChatGPT用途十分廣泛，與虛擬貨幣、元宇宙、NFT等截然不同，增添很多投資想像力。

ChatGPT概念股包括代工AI晶片的台積電（2330）、IC設計服務的創意、雲端伺服器的廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）與鴻海（2317）、散熱的奇鋐（3017）與雙鴻（3324）、私服器遠端管理晶片公司信驊（5274）與伊雲谷（6689）以及網路通訊的智邦（2345）與明泰（3380）等。

隨著ChatGPT帶起的AI應用熱潮，迅速帶動對AI晶片運算需求潛在商機，先行布局的繪圖晶片（GPU）大廠輝達（NVIDIA）有望成為最大贏家，至少在短期內，輝達在AI領域仍具領先優勢，其概念股也可留意。

盤點輝達概念股包括創意（3443）、華擎（3515）、世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）、矽品（2325）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、京元電子（2449）、茂達（6138）、益登（3048）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(旺得富理財網 黃順德)