除息行情暖身 光寶科股價創逾20年新高

光寶科去年每股盈餘6.19元，第4季將配發3元股息，配息率超過7成，早盤股價最高來到72.1元，創下2002年5月、逾20年來新高價；另一檔高殖利率電源股群電股價也創近1年新高。

光寶科訂3月16日除息，現金股利發放日4月21日，早盤股價以72.1元創下逾20年來新高價，漲幅超過4%，為除息展開暖身。

同為電源股的群電去年繳出每股8.22元歷史新高成績，將配發5.9元現金股息，現金殖利率超過7%，同樣吸引買盤進駐，推動今天股價跳空開高，漲幅在3.5%以上，早盤股價最高來到83.5元，創下近1年來新高價。

光寳科2022年合併營收1735億元，年增5%；全年毛利率和營業淨利率分別為19.2%及8.7%；稅後淨利142億元，每股盈餘6.19元，2022年獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。日前董事會通過去年第4季每股配發現金股利3元，加計上半年現金股利1.5元，2022年每股現金股利合計4.5元。

展望2023年，光寶科總經理邱森彬表示，資通訊產品持續去化庫存，因需求下滑，加上部分雲端相關拉貨趨緩；扣除去年出售的影像部門，上半年營收難以避免年減問題，但下半年雲端及包含車用的光電事業群帶動下，全年營收可望優於去年。

群電去年則繳出「3率3升」的好成績，且合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益率及淨利率等8項重要財務指標，均創下歷史新高，每股盈餘8.22元，年增13.9%；董事會決議每股配發5.9元現金股利，包括營收、盈餘、股息連續4年寫下歷史新高。

展望2023年，持續創高仍是群電內部目標，群電總經理曾國華表示，目前看到筆記型電腦需求仍疲弱，第1季展望相對保守，但整體營運獲利仍屬穩健；在產業齊力積極調整庫存下，看好第1季落底後業績逐季回升，全年力拚持續成長目標不變。

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