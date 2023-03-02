餐飲股又嗨 晶華創波段高 寒舍、夏都漲停

觀光飯店餐飲股漲勢再起，受惠228連假國旅人潮滿滿，2月業績有望持續上揚，2日飯店股龍頭晶華（2707）早盤股價再創波段新高，寒舍（2739）、夏都（2722）亮燈漲停，雲品（2748）、老爺知（5704）漲幅逾5％。

餐飲股則由王品（2727）領軍，早盤股價一度離300元大關僅一步之遙，帶動瓦城（2729）、六角（2732）股價同步走強。

228連假剛過，就有網友發現指出，連假出去玩幾乎每家飯店都滿房，房價漲了翻倍還是滿房，看來國旅真的很有實力。由於國旅整體需求強勁，再加上國際觀光來台旅客人數持續復甦，又有政府將普發每人現金6,000元，觀光飯店餐飲族群業績不看淡。

飯店股龍頭晶華2日早盤最高一度來到338.5元，再創波段新高，但隨即拉回，出現震盪劇烈走勢；近四個交易日投信持續站在買方，法人看好，在連續假期帶動下，今年第一季住房率及平均房價可望顯著提升，隨著港澳自由行效益逐步浮現，國際觀光客將持續增加，預估晶華今年獲利有機會挑戰一股本，給予「買進」投資評等。

寒舍自結今年1月稅後淨利0.74億元、年增5.48倍，EPS0.81元，優於去年同期約0.12元。

雲品自結1月稅後純益4,900萬元、年增58.06％，EPS達0.55元。

老爺知本自結1月稅後純益1700萬元、年增13.33％，EPS達0.43元。

王品集團則搶在全民發6,000元紅包之前，宣布旗下「聚」等五大鍋物品牌率先加發6,000元搶「現金商機」，消費者即日起至3月15日透過王品瘋美食App領取五品牌總值6,000元的優惠券，發放總值高達1.2億元，不僅炒熱話題，也增添首季業績動能。2日早盤股價一度離300元大關僅一步之遙，居餐飲股股王寶座，盤中股價隨大盤壓回出現震盪，王品2月營收即將出爐，表現值得期待。

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