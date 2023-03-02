聯發科高殖利率帶旺IC 專家再揭2檔高息股

台股今年2個月漲近10％，短線漲幅不小，使3月盤勢轉趨震盪整理，隨高殖利率題材浮上檯面，資深分析師指出，高殖利率的選股邏輯，景氣相對位置是首要，殖利率則要高於10年期美債收益率的4％，聯發科10％高殖利率傲視台股，雖帶動高價IC族群，但提醒聯發科今年獲利年減3成，基本面反而不若瑞鼎、系微等2家強勁。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，美股為台股先行指標，道瓊、標普、那斯達克3大指數1月大漲後，2月收黑，跌幅1％~4％，目前這3大指數都已失守季線，剩下費城半導體仍在季線之上，但只要再跌5％，也會跌破季線。

為何美股漸露疲態，主因是美國通膨反撲，1月CPI、PPI、PCE等物價指數掀開壓力鍋，在3月22日舉行的FOMC之前，市場擔心Fed加大升息力道，美股順勢整理，必然影響台股3月上檔反壓加重。

美國長、短期公債收益率倒掛情況更加嚴重，Fed今年難降息，華爾街最驚悚的利率預言，Fed終端利率6.5％，才能在2025年控制通膨。美國房地產將崩盤，過去最火熱的舊金山灣區，因這波矽谷大裁員，房價從最高點已狂洩35％。

欣興配息8元，殖利率6％，但考量上半年ABF高庫存難扭轉，不如殖利率僅4％的友達

蔡明彰認為，3月下旬的FOMC應不會加大升息幅度到2碼，但頑強的通膨將會逼迫Fed務實接受更高的通膨目標。目前設定2％為通膨目標，不少機構認為調高到2.8％是合適的新目標，若Fed通膨目標調高，立刻拉升資產定價之錨的10年公債收益率，目前3.9％，創近4個月新高，關注是否向上突破4％。

換言之，3月股市最大風險不是Fed加大升息幅度，而是10年期公債收益率突破4％，當這個情況發生，大盤拉回修正，但高殖利率個股成資金避風港。

股票投資收益分成價差及股息兩部分，價差主要反映個股的未來前景，股息是前1年的盈餘分派，正確的來說，股息是股價的過去式。去年大環境轉換，股息殖利率再高都是賺股息、賠差價，今年景氣先蹲後跳，除息旺季的第3季，大環境可望變好，所以今年高殖利率股票的重要性加大。

高殖利率選股邏輯，殖利率絕對值是次要，景氣相對位置才是主要考量，也就是產業前景比股息更重要。以今年來說，最好殖利率要高於10年期公債收益率的4％。

他以欣興為例，去年大賺2個股本，配息8元，殖利率6％，但ABF產品仍處於高庫存，公司對上半年營運保守，削弱高殖利率題材。反觀友達去年EPS大賠逾2元，但仍配息0.8元，殖利率4％，殖利率不如欣興，但電視面板庫存調整漸趨健康，短線漲多若拉回，會有強力支撐。

由於現在費城半導體指數尚未跌破季線，中期走勢仍看多，所以台股高價IC設計在主力、大戶鎖定籌碼下持續走強。但他提醒，萬一10年期公債收益率衝破4％，就是高價IC設計的空襲警報，到時候獲利回吐賣壓將比想像中沈重。

9成IC設計廠今年EPS至少年減2成，聯詠更看減3成

聯發科發放76元現金股息，盈餘分配的62元加上資本公積的14元，股息超過去年EPS的74.59元，典型「要5毛給1塊」的股息政策，凸顯公司派的偏多立場。

挾帶股息殖利率近10％題材，聯發科昨（1）日漲停795元，帶動高價IC設計，但仔細看大多數高價IC設計的股息殖利率並不如聯發科，甚至低於10年期公債收益率，表錯情的結果，追高要付出風險的代價。

他也點名，目前IC設計有2檔殖利率較高，並且景氣位置健康。其中，友達集團的面板驅動IC瑞鼎去年EPS51.23元，發放41元股息，股息發放率高達80％。

由於電視面板報價3月看漲，瑞鼎殖利率10％的條件建立於有基之彈，目前手機鏈的IC設計營運狀況仍不佳，聯發科表示第1季是谷底、第2季後好轉，若通膨下不來，手機需求向後遞延，聯發科上半年仍會很辛苦，光靠10％殖利率無法有效拉升股價，立積、原相、穩懋、全新與手機密切的個股都要謹慎面對。

另外，全球前3大BIOS廠的系微去年EPS7.46元，發放股息6.3元，發放比例84％，殖利率6％，難能可貴是該公司法說預期今年營運與去年持平。

蔡明彰提醒，9成IC設計公司今年EPS將較去年至少衰退2成以上，聯發科今年預估EPS58元，年減22％；聯詠今年EPS估30元，較去年45元衰退3成。凡是今年EPS較去年衰退3成以上個股，最好趁低價成本買進去參加除息，或賺到一定的差價就未必要領取股息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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