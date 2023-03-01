聯發科領軍 IC設計股齊高歌

聯發科（2454）3月首個交易日大展身手，除受惠大方配息外，加上MWC、陸解封商機發酵，三大利多齊聚，盤中股價一度亮燈漲停，激勵IC設計等電子鏈備受外資買盤青睞，聯詠（3034）、世芯-KY（3661）、晶心科（6533）等跟進走高，股價強勢表態。

台股1日開低走高，在聯發科領軍衝高之下，進一步刺激多方信心，高價股信驊、力旺、旭隼、譜瑞-KY、世芯-KY等連袂上漲，並有多檔再創波段新高，走勢明顯強過大盤。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，聯發科今年將發放現金股利每股76元，殖利率高達9.6％，未來需求可望回溫，下半年營運將明顯優於上半年。而聯發科近期與英國Bullitt集團合作，率先推出採用3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術晶片MT6825的智慧型手機提供雙向衛星通訊、所在位置資訊分享、緊急救援服務功能，期待切入此高階市場以優化產品組合，提升毛利率。

此外，市場傳出台積電遭客戶砍單，第一季美元營收恐無法達成財測低標，但台積電隨即反駁，表示財測內容不變，使得股價由黑翻紅，大盤指數在電子權值股聯發科與高價電子股帶動，重新站回月線之上。

群益投顧指出，聯詠 2023年看好OLED相關產品，如手機、TV、IT等應用，Auto TDDI需求增加，雖今年首季春節假期和工作天數減少，加上廠商庫存調 整當中，但有急單挹注，第二季將恢復季節性成長，配合公司新產品出貨，以及客戶新機鋪貨，整體展望樂觀。預料下半年在中國大陸解封、通膨受到控制、升息進入尾聲，終端需求值得期待，1日獲外資買超1,818張，連兩日加碼。

法人分析，以基本面來看，電子業第一季雖面臨庫存調整，調降產品價格、毛利下滑，然而股價已先行反應，第二季在庫存已逐步下滑，營運為全年谷底，下半年起毛利將可逐步回升，獲利將優於上半年的趨勢仍未改變。

再從技術面觀察，電子類股指數仍處於季線以上且季線仍是呈現上揚，長線趨勢指標月KD也是交叉向上，顯示電子股在3月仍將扮演主流，成為帶領大盤上攻要角。

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