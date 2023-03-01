半導體股氣盛 花旗環球看好這3家

半導體族群開低走高大爆發，1日成功帶領台股由黑翻紅，花旗環球證券此時再度點火，直指大尺寸面板驅動IC（LDDIC）訂單復甦熱度將延續進下半年，並挹注8吋晶圓代工產能利用率，同步升評聯詠、頎邦、聯電投資評等至「買進」。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為，儘管筆電需求的LDDIC依然相對疲弱，但根據最近調查顯示，來自電視的訂單將會持續放量到第三季，且包括世界、聯詠等供應鏈廠商也都看到LCD TV與高階IT面板訂單正溫和復甦。花旗環球指出，由於整體面板廠大尺寸產品庫存水平仍控制得宜，研判DDIC訂單回升將有不錯續航力，在指標股中，看好聯詠獲利持續復甦，與聯電並列為投資首選，二者推測合理股價分別是500元與65元。

聯詠的利多除了電視需求復甦、面板報價走揚，以及大陸智慧機品牌對OLED採用率提升外，花旗環球與里昂、摩根大通、海通國際證券等觀點一致，看好聯詠AMOLED DDIC與iPhone供應商京東方、LGD合作進展良好，2024年將打入新iPhone供應鏈，料將提高市場對聯詠重新評價（re-rerate）的意願。花旗環球估計，聯詠AMOLED DDIC營收占比於2023、2024年將達到14％與20％，同時期年增率高達43％與71％。

就晶圓代工領域而言，花旗環球指出，儘管2023年處在半導體下行循環中，28奈米的需求仍相對穩健，聯電相比其他同業，來自28奈米製程營收比重最高，2022年第四季來到28％。根據聯電經營管理階層看法，因聯電持續投資嵌入式高壓（eHV）製程，將能滿足OLED驅動IC這類高速增長應用對高解析度與高傳輸速度的需求。

相較之下，台積電在28奈米成熟製程的擴張較為保守，因此，在DDIC的復甦帶動過程中，花旗環球判斷聯電將是晶圓代工領域的最大受惠者，估計聯電40、28奈米製程產能利用率仍相對亮眼，加上庫存調整將於上半年大致告段落，樂觀看待聯電2024年營運前景。另一方面，花旗環球認為世界訂單偏弱，評價看來也已滿足，投資吸引力較低。

電視應用占頎邦營收比重30％～35％，與聯詠一樣，將是未來幾季電視需求復甦的受惠者，花旗環球將推測合理股價升至77元。

延伸閱讀

13檔外資回籠股 電子、金融族群搶鏡

高價股奮起 祥碩、譜瑞-KY挺向千金

伺服器需求增 緯創、仁寶13檔概念股有戲

聯發科領軍 IC設計股齊高歌