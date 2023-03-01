張愷凌│台股宜區間操作 短線不貿然追高

國際經濟情勢：

美國通膨的最新進展，不僅CPI、PPI的表現差強人意，就連剛公布的核心PCE亦不如預期，加劇升息的擔憂正逐漸擴大，這也是造成近期美股走弱的主因。本周的非農報告、2月PMI，是否能夠提供更多指引，但此一問題不好解決，首先，核心PCE為Fed決定升息關鍵，此一數據卻月增0.6％，更是去年10月以來首度上升，市場揣測下次FOMC恐已不是升息1碼這麼簡單。

根據FedWatch最新資料，3月份升息2碼的機率已來到23.3％，比起2月初僅3％左右急遽增加，再者，美元指數、美國10年期公債殖利率，當前還在攀升之中，前者已來到105關卡，很有可能進一步向前高105.63挑戰，短期之內，對於亞幣恐將是易貶難升的局面，至於後者，目前來到3.90％的高位，隨時都有可能突破4％心理關卡，屆時科技股恐形成一波賣壓。

綜合來看，國際股市的利空因素均尚未排除，且美股亦陸續反映，道瓊指數更打回至年線大關，須提防拖累美股其他指數的可能性，現階段宜提高風險意識，並以快進快出作為操作原則。

投資策略：

1日台股逆勢上漲94點，重返所有均線之上，亦克服2月24日黑K一半壓力，歸功於台積電上漲及聯發科大漲，引領指數由黑翻紅且收在當天相對高點。但仔細觀察盤面，為有三點疑慮尚待化解，第一是加權指數2月份的空間遭到壓縮，高點15,717，低點15,291，整個月的上下幅度竟不到450點，盤面陷入窄幅整理，漲跌均難有延續性，指數正等待一個帶量向上的走勢，此處量能建議以3,000億元，作為多方攻擊標準。

第二是大盤MACD柱狀體在0軸之下，先前出現這種情況，指數幾乎是以走跌居多，即使前一次的表現較強，也橫盤長達一個月，建議在此指標翻揚之前，短線不宜貿然追高，採買黑不買紅、區間交易等方式應對。

第三是若扣除台積電、聯發科，1日指數實際是下跌的，暗示先前撐盤的熱門股，已有高檔遭到調節跡象，另更關鍵的是，台股月線開始扣抵至年後K棒，此處也是現在的盤整區，如果多方再不盡快表態，均線就有高檔下彎風險，屆時操作難度恐比現在還高。在該三個疑慮化解之前，盤勢不易連續上漲，逢高適時調節為佳。

投資主軸上，電子股方面，市場預期新處理器的推出，以及滲透率的提升，皆有助於未來伺服器的換機需求，相關個股獲得外資買盤進駐，近期剛展開攻勢，若有回測5日均線附近，應是短線可布局的良機。 傳產股方面，可鎖定工具機族群，由於產業谷底將過，買盤開始爭相卡位，看好近日還有表現空間，而部分的紡織、軍工、能源、生技亦具備題材，可同步關注。