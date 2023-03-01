中信投顧按讚祥碩 蓄勢問鼎千金

台股千金高價股行情熱度不退，祥碩（5269）近期正在挑戰坐穩千金寶座，1日收996元，僅一步之遙，成為台股話題焦點。中信投顧指出，祥碩受惠PC、硬碟需求回穩，看好第二季營運重回成長，給予「買進」投資評等，推測合理股價1,160元。

美系CPU大廠均看好PC需求於下半年回溫，超微（AMD）估第一季出貨量為全年低點，之後逐季走高，英特爾觀察到近期客戶調整庫存速度明顯低於實際銷售（sell-out），後續廠商將回補庫存，英特爾估PC需求下半年將優於上半年。中信投顧維持先前看法，認為PC市場庫存可望於上半年調整完畢，庫存調整完畢後，廠商將重啟拉貨，中信投顧預期，PC市場需求下半年逐步回升。

大陸疫情於2022年第四季爆發，中信投顧引述祥碩經營管理階層表示，目前大陸標案能見度仍低，持續等待大陸政府進一步招標。相較2021全年祥碩大陸營收占比約10％～15％，2022年第四季大陸營收占比僅低個位數，中信投顧看好大陸解封後，祥碩在大陸的營運可望逐步回溫。

美系硬碟大廠威騰電子（WDC）、希捷科技（STX）表示SSD需求已看到回溫，祥碩表示歐美硬碟客戶需求2022年12月已回穩；另外，祥碩USB4 host預計上半年完成認證，由於祥碩產品成本較低、且效能較高，產品具相當競爭力。

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