外資大買晶圓雙雄 這檔金融買到19年新高

在228連假期間，台積電ADR連跌3天，累計跌幅逾3%，拖累台股今天開低，早盤一度跌逾百點，不過低檔買盤持續湧入，聯發科以殖利率10%的高股息題材受追捧，盤中衝上漲停，帶動高股息族群及高價IC設計表態。加權指數穩步墊高，終場上漲94.70點，收15,598.49點，成交量2,515億元。台積電大漲11元、漲幅逾2%。

今天外資賣超45.20億元，投信買超14.73億元，自營商賣超26.84億元，合計3大法人賣超57.31億元。

外資今天大買晶圓代工雙雄，聯電3.1萬張為買超第一，台積電加碼7,751張。金融股唯一入榜買超前10名的臺企銀，大買1.28萬張，股價今天大漲2.78%，創19年新高。

2月以來累計賣超逾17萬張

00878國泰永續高股息剛剛打敗0056元大高股息，登上台股ETF人氣王，但外資不賞臉，今天大賣2.29萬張。外資對00878近期頻頻賣超，2月以來至今僅5個交易日買超，累計賣超張數達17萬2,968張。

值得注意的是，外資大賣3檔傳產龍頭股，華新3.7萬張登賣超第一，中鋼2.3萬張緊追在後，台泥也減碼1.57萬張。

國內法人表示，展望台股「3月天」，有4大關鍵變數須留意，包括美國升息步調、地緣政治風險、電子庫存調整、企業財報等，若聯準會利率展望高於預期，則台股波動恐再加大。目前指數在箱型橫向盤整已超過1個月，技術指標高檔背離已修正，目前KD在50附近再度交叉向上，大盤指數要看台積電與台幣匯率，若台幣能轉強，搭配台積電等權值股上攻，台股才有機會突破箱型，否則還是要看內資著墨較多的中小型股表現。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)31,349張、元大滬深300正2(00637L)13,912張、臺企銀(2834)12,889張、富邦上証正2(00633L)7,956張、台積電(2330)7,751張、中興電(1513)6,422張、欣興(3037)4,349張、期街口布蘭特正2(00715L)3,974張、鴻海(2317)3,418張、東和鋼鐵(2006)2,997張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)37088張、中鋼(2002)23,028張、國泰永續高股息(00878)22,977張、台泥(1101)15,702張、新光金(2888)15,667張、群創(3481)15,383張、第一金(2892)15,274張、長榮航(2618)14,940張、國泰金(2882)13,378張、元大金(2885)11,557張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉 ）

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