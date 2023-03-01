3月1日一分鐘強弱勢股
3月1日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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長佳智能(6841)
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91.84
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瞄準醫療人工智能市場，挾AI熱潮，掛牌上櫃首日蜜月行情旺
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耀勝(3207)
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9.94
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受惠儲能、綠能產品需求暢旺，今年營收可望逐月往上
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凌群(2453)
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9.91
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資安+ChatGPT題材加持，且去年獲利看俏，短線獲多頭簇擁
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精聯(3652)
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9.88
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基本面利多＋IPC比價效應，股價三級跳，連收3根漲停板
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世芯-KY(3661)
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9.64
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AI題材續發威，股價重返千元俱樂部，攀近11個月新高
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聯發科(2454)
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9.41
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現金股利大方、創歷史新高，高殖利率優勢吸引資金搶進
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大樹(6469)
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8.36
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去年EPS以7.85元創新高，擬股利現金4.7元、股票2.3元
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亞翔(6139)
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8.27
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成交量翻近3倍增、達6,127張，股價衝上13年來新高
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十銓(4967)
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7.53
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自結1月獲利0.19億元，EPS達0.26元，表現優於同業
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伊雲谷(6689)
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7.47
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加速多雲布局，今年展望樂觀，營運可望呈逐季增長態勢
製表：方歆婷
3月1日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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華新(1605)
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9.89
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去年Q4獲利探近11季低點，配息低於預期，引失望性賣壓
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材料-KY(4763)
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9.29
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股價登高後，獲利了結賣盤出籠，股價連2黑；投信連2賣
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高端疫苗(6547)
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7.29
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未有傳統第三期臨床試驗結果證明其療效，僅10國承認
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鉅明(8928)
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6.92
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外資擴大賣超、至307張；賣壓出籠，股價跳水至月線下
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群翊(6664)
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6.88
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賣壓湧出，長黑K棒摜破短均線；外資由買轉賣429張
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東浦(3290)
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6.8
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外資大賣2,028張；股價跌破5日線、勉強守住10日線
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神達(3706)
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6.65
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客戶組織重整，延遲付款與提貨，去年Q4認虧14億元
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裕民(2606)
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5.9
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外資賣超力道擴大至4,421張，連2日累積賣超6,392張
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中鴻(2014)
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5.19
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去年虧9.9億，EPS-0.69元，擬配息0.35元，殖利率低
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視陽(6782)
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4.93
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外資、投信皆轉賣，分別117張、20張；股價回測月線
製表：方歆婷
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