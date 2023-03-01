3月1日一分鐘強弱勢股

3月1日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

長佳智能(6841)

91.84

瞄準醫療人工智能市場，挾AI熱潮，掛牌上櫃首日蜜月行情旺

耀勝(3207)

9.94

受惠儲能、綠能產品需求暢旺，今年營收可望逐月往上

凌群(2453)

9.91

資安+ChatGPT題材加持，且去年獲利看俏，短線獲多頭簇擁

精聯(3652)

9.88

基本面利多＋IPC比價效應，股價三級跳，連收3根漲停板

世芯-KY(3661)

9.64

AI題材續發威，股價重返千元俱樂部，攀近11個月新高

聯發科(2454)

9.41

現金股利大方、創歷史新高，高殖利率優勢吸引資金搶進

大樹(6469)

8.36

去年EPS以7.85元創新高，擬股利現金4.7元、股票2.3元

亞翔(6139)

8.27

成交量翻近3倍增、達6,127張，股價衝上13年來新高

十銓(4967)

7.53

自結1月獲利0.19億元，EPS達0.26元，表現優於同業

伊雲谷(6689)

7.47

加速多雲布局，今年展望樂觀，營運可望呈逐季增長態勢

表：方歆婷

3月1日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

華新(1605)

 9.89

去年Q4獲利探近11季低點，配息低於預期，引失望性賣壓

材料-KY(4763)

 9.29

股價登高後，獲利了結賣盤出籠，股價連2黑；投信連2賣

高端疫苗(6547)

 7.29

未有傳統第三期臨床試驗結果證明其療效，僅10國承認

鉅明(8928)

 6.92

外資擴大賣超、至307張；賣壓出籠，股價跳水至月線下

群翊(6664)

 6.88

賣壓湧出，長黑K棒摜破短均線；外資由買轉賣429張

東浦(3290)

 6.8

外資大賣2,028張；股價跌破5日線、勉強守住10日線

神達(3706)

 6.65

客戶組織重整，延遲付款與提貨，去年Q4認虧14億元

裕民(2606)

 5.9

外資賣超力道擴大至4,421張，連2日累積賣超6,392張

中鴻(2014)

 5.19

去年虧9.9億，EPS-0.69元，擬配息0.35元，殖利率低

視陽(6782)

 4.93

外資、投信皆轉賣，分別117張、20張；股價回測月線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組