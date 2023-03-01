聯發科好威 華新慘綠 散裝翻船 11檔閃紅光

台股今（1日）加權股價指數收盤報15,598.49點，漲94.7點，漲幅0.61％，成交量為2,515.07億元。台股今天開盤一度跌逾百點，不過隨後在高價權值股壓陣下指數一路反彈，台積電開低走高以522元本日最高點作收；股王信驊更是一度站上漲停攻上3,000元，最後收在2,965元；而宣布將發放現金股利76元的聯發科 ， 搭配全球行動通訊大會（MWC）利多題材，大漲超過9％，收在791元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計凌群、精聯、智捷、美達科技等11檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以半導體、電子類股波動最大，分別上漲2.38％、1.55％，電器電纜類股跌幅明顯，下跌7.16％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6.9％以上漲幅，其中3檔觸及漲停為凌群（2453）、精聯（3652）、世芯-KY（3661），其他依序為圓裕（6835）、聯發科（2454）、威宏-KY（8442）、亞翔（6139）、十銓（4967）、伊雲谷（6689）、敦泰（3545）。

今日上市有10檔股票4.7％以上跌幅，其中2檔觸及跌停為同泰（3321）、華新（1605），其它依序為材料-KY（4763）、神達（3706）、裕民（2606）、遠雄來（2712）、中鴻（2014）、視陽（6782）、夏都（2722）、健策（3653）。裕民上周五遭外資翻空賣超，今日翻黑跌半根跌停，四維航、台航等散裝航運族群跟著翻船，此外，華新去年全年獲利雖繳出創下歷史新高的亮眼成績單，但去年第四季獲利卻不如預期，加上配息率偏低，失望性賣壓湧現。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、聯電（2303）、新興（2605）、群創（3481）、友達（2409）、臺企銀（2834）、四維航（5608）、台泥（1101）、威盛（2388）、鴻海（2317）。

上櫃有10檔9％以上漲幅，其中8檔觸及漲停為智捷（8176）、美達科技（6735）、耀勝（3207）、佶優（5452）、達邦蛋白（6578）、智聯服務（6751）、宏碁資訊（6811）、元勝國際（4419）。

今日上櫃有10檔股票有6.3％以上跌幅，依序為佑全-新（6929）、志旭（8067）、高端疫苗（6547）、鉅明（8928）、群翊（6664）、東浦（3290）、台聯櫃（5601）、亞都（5703）、寶碩（5210）、洛碁（8077），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為榮剛（5009）、正德（2641）、泰詠（6266）、元太（8069）、力麒（5512）、霖宏（5464）、先進光（3362）、國統（8936）、台半（5425）、泰藝（8289）。

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