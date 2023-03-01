高檔套牢不用怕？他：兩次下機機會要把握

夯股星宇航空帶量猛攻，帶動興櫃市場「吸睛又吸金」，上周光是星宇成交金額就高達144.91億元，占整體成交金額32％，由於連日飆漲逾5成，被櫃買中心列入處置股「關禁閉」，預計後天（3日）解禁，資深分析師指出，高檔套牢的投資人不用怕，星宇3月底將在興櫃待滿半年，除屆時可申請上市櫃，未來正式轉上市前，通常還有一波行情，兩次機會可把握。

星宇股價短線漲幅過大而遭櫃買中心列為處置股，2/22~3/2共5個交易日，若買賣數量單筆達10張或多筆累積達30張以上，須預收款項，主管機關祭出圈存交易的處置奏效，星宇股價近日明顯降溫，今（1）日早盤續跌4.16%，來到35.85元附近。

去年9月底登錄興櫃首日，星宇當日開盤16.8元，最高衝到25.2元，之後跌至18、19元間，直到今年2月中旬在鐵粉追買及興櫃市場無漲跌限制誘因下，股價如搭火箭般急衝至50.5元，不僅超車華航、長榮航，更直接挑戰航空股王台灣虎航。

以19元起漲計算，與最高50.5元相較，漲幅達165％、達1.65倍，雖然漲多回檔，以24日均價36.31元計算，合計10天內，漲幅也高達91％。

集保中心統計，星宇去年9月30日登錄興櫃時股東僅1286人，「K董」張國煒以自己與2個兒子登記的星宇投資、星威投資，合計持有星宇航空約14.11億股份，持股比例各為38.97％、38.92％共77.89％為最大股東。

張國明、鄭深池與能率集團是星宇的前10大股東

截至2月24日，星宇股東達到7萬4,040人，不僅半年內暴增逾57.6倍，相較這波19元起漲前2月10日的股東人數44,174人，也增加2萬9866人、近3萬人搶登機。在此同時，星宇零股交易也相當熱絡，目前1張以下的零股人數達1.12萬人，周增6,000人，呈現倍數跳增。

但值得注意，除百張以上大戶2周來減至155人，千張以上大戶更從17人降到14人，反觀1~5張的散戶，卻從3萬3,604人提高到5萬5,397人，也讓市場嗅出割韭氛圍。

由於近來套牢散戶不少，臉書出現星宇航空套牢自救會，財信傳媒董事長謝金河日前就發文提醒，星宇累虧96億元，每股淨值剩下3.7元，去年9月才以每股12元完成27.5億元增資，這次股價大漲又要再增資，尚有很大的累積虧損待彌補，爆量籌碼由大股東流出，市場激情把股價推向50元，但其實追高的人很危險。

資深證券分析師陳唯泰則認為，星宇在現增案沒有完全結束之前，股價應不致再度大跌特跌，先前買入的投資人不用過度擔心，因為從興櫃轉赴上市櫃掛牌前，股價還有一次上漲的機會，再以興櫃待滿6個月即可申請轉上市櫃的規定來看，去年9月30日登錄興櫃的星宇，3月底之後就能申請轉上市櫃，投資人或有機會解套、甚至獲利。

另據星宇去年9月在登錄興櫃前、完成增資後的前10大股東名單顯示，除張國煒旗下的星宇投資及星威投資開發為前2大股東，持股比各為38.97%、38.92%；第3、4大股東則是三立投資及大房二哥張國明，持股均為1.66%；其中三立投資的代表人為上立汽車董事長吳建立。

能率集團則在10大股東中包辦3名，分別以能率亞洲資本、能率投資、能率創新名義，持股1.1%、1.1%與0.8%。張國煒姐夫鄭深池則以明威開發名義參與增資，名列第7大股東，持股0.95%；第8大股東則是自然人鄧紫方，持股0.83%；第10大股東則是集誠貳創業投資公司，代表人陳耀金，持股0.77%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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