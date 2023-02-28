3/1盤前》ChatGPT的AI應用夯 8檔IC有戲

台股今（3/1）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股上周震盪守住15,500點，周K線翻紅及月K線連兩紅；展望台股3月盤勢，投資專家看上市櫃董事會股利行情、ChatGPT引爆AI熱潮、大盤周KD高檔鈍化等，指數可望守穩年線15,183點之上高檔震盪，有機會上看萬六關卡，看好內需消費受惠、ChatGPT概念、綠能及儲能、電動車、軍工等題材股。

2.聊天機器人ChatGPT已成為人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）應用的當紅炸子雞，業界看好後續類似ChatGPT的AI應用將會如雨後春筍般快速增加，並帶動元宇宙應用及生成式AI興起，而這些都會成為以資料中心為主的雲端運算、以及以手機或物聯網為主的邊緣運算的全新工作負載。

法人看好AI及HPC運算需求將會受到ChatGPT等新興AI應用拉動而強勁成長，預期高效能中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）、可程式邏輯閘陣列（FPGA）、AI運算加速處理器等晶片需求強勁，台積電先進製程及先進封裝接單看旺，日月光投控、京元電、中華精測、穎崴等封測相關業者同步受惠。

另外，在高速網路、IP及設計服務方面的IC廠，則有瑞昱、亞信、聯發科、創意、世芯、智原、力旺及M31等8檔受惠較多。（閱讀全文）

3.台股半導體族群今年以來吹響反攻號角，全球晶圓代工龍頭台積電領銜，加上聯電、聯發科、創意等共12檔指標股全線上漲，半導體行情颳起台股龍捲風，外資看後市樂觀論調不變，伴隨國際資金回流，指標股多頭行情還沒走完。

4.台灣網通大軍搶占5G/ORAN專網商機火力全開，包括明泰科技（3380）、友訊（2332）、中磊（5388）等今年都強勢回歸MWC（世界行動通信大會），其中明泰科技還將前進經濟部工業局籌組的MWC台灣館中，展示5G新世代寬頻設備端到端解決方案，伺機大啖網通新商機。

拜缺料遞延訂單之賜，去年網通廠獲利開出紅盤，雖然去年財報結算出來的網通廠家數還不多，不過表現都還不錯，其中神準以EPS 21.7元，順利搶下網通每股獲利王。

5.走出疫情陰霾，台股初次掛牌（IPO）市場也撥雲見日，今年初證交所、櫃買中心喊出全年掛牌32家、24家新目標，合計達56家，若順利達標則可望締造十年來最佳紀錄，而連假後台股也將迎來首波IPO掛牌潮，長榮航太（2645）、雲豹能源（6869）等重量級股3月陸續登場。

6.儲能電池系統廠天宇工業（8171）去年和專業電力能源設備廠樂事綠能簽訂合作備忘錄，近日傳出捷報，於桃園楊梅地區共同建置完成1.2MW的dReg AFC案埸。

雙方除攜手搶進台灣本土儲能市埸之外，也將合作光加儲太陽能案廠，首年以取得50MW以上為目標，並且朝每年50％的成長率的方向努力。

7.聊天機器人ChatGPT席捲全球，帶動人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）暢旺需求，但是否真能帶動伺服器、高速網路、雲端或邊緣運算設備等硬體升級龐大商機？業界是既期待又怕受傷害。

外資分析師推算，ChatGPT每千萬名每日活躍用戶（Daily Active User，DAU）所需求算力，約等同於2.4萬顆伺服器繪圖處理器（GPU），預估只占今年GPU出貨量的1％。

業者指出，ChatGPT引爆全球AI及HPC運算成為最熱門話題，雖然量化後看起來不會帶來太大的硬體升級需求，但ChatGPT之後勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用傾巢而出，並逐步推升伺服器、高速網路、雲端及邊緣運算裝置的硬體需求。也就是說，ChatGPT是AI及HPC應用的「起點而非終點」。

8.導光板廠茂林-KY（4935）跟隨PC供應鏈前進越南設廠，宣布投資3,000萬美元，將在北越河南省投資設置後段製程生產線。新廠預計2024年第四季完工，2025年第一季投產。

9.半導體廠務工程及設備廠帆宣（6196）接單表現不受半導體市場低迷影響，在手訂單依舊維持在高檔水準。法人圈傳出，帆宣由於在晶圓代工大廠及極紫外光（EUV）設備大廠今年釋出訂單動能續強帶動下，使帆宣在手訂單依舊具備超過600億元，預期今年營運有機會再度挑戰新高。

10.生技產業受惠藥證、授權、臨床開發和獲利爆發題材，去年底總市值飆上1.47兆元，較十年前大幅成長逾5倍。法人看好在產業轉骨成功下，今年市值PK賽，也將進入高獲利/高成長的本益比與本夢族群的激戰，而市值逾300億元、跨入外資投資雷達區的生醫企業，也可望由目前的10家擴大至15家以上。

以2月24日最新市值統計，藥華藥以1,519億元大贏合一的1,018億元，穩坐龍頭寶座；美時、保瑞則以高獲利躍居前五強；去年EPS達22.03元創新高的晶碩，市值313.6億元排行第九，獲利不相上下的精華，市值僅131.3億元，排名31；大黑馬漢達，則挾著今年有4張藥證上市，獲利三級跳題材，躋身外資雷達區，備受關注。

11.宏達電董事長王雪紅今年第四度受邀在MWC演講，演說中王雪紅強調用戶隱私、資料安全在元宇宙的重要性，並重申看好元宇宙未來的重要性，將會與現在的網際網路相同，而王雪紅在演講前表示，宏達電今年會對股東有所交代，對股東有交代就是要獲利。

12.宏碁集團小金虎營運再創高，旗下資安服務商安碁資訊（6690）去年受惠併入同集團的宏碁雲架構業務效益拉抬，單月及全年營收皆有大幅彈升，獲利亦逐季走揚，第四季稅後每股純益（EPS）2.43元寫下單季新高紀錄，全年度亦以每股賺7.92元創高。

13.被動元件廠陸續公布去年財報，儘管去年度獲利呈現下滑，不過以MLCC廠禾伸堂（3026）、電感廠臺慶科（3357）公告的股利政策推算，隱含現金殖利率均逾5％，股息仍有一定水準，董事會分別決議5月30日、5月31日召開股東常會，通過去年度決算表冊及盈餘分配案。

14.儘管FOMC會議記錄釋出需要持續升息的立場，美國10年期公債殖利率近日突破3.9％，歷史經驗顯示，此時布局投資等級債，可以參與未來漲升契機。

15.波羅的海運價指數BDI上演破底翻，2月底連漲八天、累計漲幅86.79％至990點，所有船型日租金強彈，3月1日將挑戰千點大關！3月南美穀物出口旺季、大陸兩會拚經濟帶動需求，兩大利多加持，裕民、慧洋、中航等航商看好，散裝航運將率先重返成長軌道，運價逐季看增。

16.磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱電（5227）2月28日宣布，正式與美國上市公司以色列化工集團子公司ICL Group（NYSE代碼：ICL）（TASE代碼：ICL）簽署全球生產授權許可和服務合約。

17.行政院通過普發現金6,000元條例並預計4月上路，觀光飯店紛紛祭優惠專案搶補助商機。台北遠東香格里拉飯店祭「消費滿六千送六千」活動，六福萬怡酒店推「6000元放大術」，台北萬豪酒店攜手大溪笠復威斯汀度假酒店推「雙城假期」二泊二食住房專案，觀光飯店搶現金大戰鳴槍起跑。

18.通膨時代、萬物皆漲，在政府鼓勵企業加薪前提下，百貨業為反映去年的好業績，將於3、4月啟動調薪計畫，包括新光三越、SOGO、遠百、比漾廣場等業者均準備替員工加薪3％～6％。

19.91APP-KY（6741）董事長何英圻日前接受外媒Podcast訪問時指出，OMO（Online merge Offline）虛實整合，將改變電商遊戲規則，業界的競爭維度會變得不一樣。

91APP為電商服務公司，主要鎖定實體品牌，協助他們利用數位工具進入電商領域。

該公司所提供的服務包括代營運、行銷解決方案，商務解決方案等。目前客戶包括有全聯、全家、寶雅等。

20.自從AI聊天機器人ChatGPT在矽谷掀起AI投資熱潮後，谷歌、微軟已先後發表AI搜尋功能，如今臉書母公司Meta及特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也加入戰局，招兵買馬籌備AI研發團隊。

21.整批性分戶房貸掀成數大戰。據金融圈知情人士透露，已有大型民營銀行相繼在台北、桃園、台中等都會區，對一級戰區建案的整批性分戶房貸，出手把成數大舉拉高至8.5成，已使十幾年來成數維持在8成的分戶房貸，刷新成數行情。

22.香港特首李家超28日宣布，3月1日起，全面取消實施近三年的口罩令，室內、室外及公共交通工具都無須戴口罩。李家超說，隨著口罩令正式取消，香港全面復常，經濟和發展全面「活起來、動起來、熱起來」。

23.基於中國大陸重啟經濟將刺激石油需求復甦，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯預料4月再度調漲銷售給亞洲買家的油價，這將是連續第二個月漲價，意味著對石油需求成長更有信心。

24.全球終端需求不振、產業鏈持續動態調整庫存，這也影響到各大廠的投資進度。據了解，荷商艾司摩爾（ASML）尚未向經濟部投審會提出申請，主因受到景氣影響、讓業者們對大投資案更謹慎，預計第二季、甚至是第三季景氣逐漸明朗後，就會採取進一步動作。

荷商艾司摩爾（ASML）來台投資有最新進度。據了解，艾司摩爾準備進駐的林口工一工業區土地已準備完成，共兩筆合計面積6.68公頃，是採國有地設定專案地上權70年方式租給艾司摩爾，權利金約20億元，艾司摩爾也已進行環評和地質探鑽等作業，目前待相關資金匯入後，艾司摩爾便可簽約取得土地，進駐投資。

25.風光發電再創紀錄！據台電統計，27日中午12時24分，太陽及風力瞬時發電量合計達696.5萬瓩，在12時40分風光電滲透率達31.53％，相當於每3度電，便有約1度是綠電，風光電發電量及滲透率都雙創新高。台電預估，今年第四季光風電發電量有機會突破750～800萬瓩，可望再創新高。

26.228連假結束後，國內就有大型聯貸案簽約登場。根據金融圈人士指出，由兆豐、華銀、彰銀三家大型行庫共同籌組的恒耀集團120億元聯貸案，將在今（1日）日正式完成簽約，由於該案的大部分金額，都與身為全球最大螺帽廠的恒耀集團對越南廠增加投資、擴大生產事業的布局有關，因此被視為第一季最具代表性的「新南向」聯貸案。

27.美國商務部2月28日開始接受企業提交《晶片法案》補助申請意願書，接下來將分5階段進行審核。提出申請的半導體業者不僅要遵守眾多限制，獲得1.5億美元以上補助者還必須和政府分潤。

28.美國房市急凍、連帶租房市場也出現明顯降溫。根據Apartment List網站指出，截至今年1月的過去6個月期間，美國主要大都會公寓租金均下滑。然而面臨今年將迎來近40年最大公寓交屋潮，預料租金跌勢將持續下去。

29.大陸5G於2019年底正式商用，當地資通訊設備業者：華為ICT戰略與Marketing總裁彭松2月27日指出，5G發展三年的全球用戶滲透率和4G發展五年的水準相當，而且第一波5G用戶滲透率超過20％的營運商，在行動業務上普遍取得顯著的收入增長。

30.永豐餘投控（1907）旗下小金雞永道（6863）3月準備掛牌上市，為全球第二大RFID電子標籤供應商；另一子公司元太（8069）則是全球電子紙龍頭，被廣泛應用在電子貨架標籤上。永豐餘手握兩張王牌，一舉變身國內最純正的「智慧零售概念股」。

31.市調數據顯示，2020年～2025年數據量年複合成長率達24％，隨著網路資料流量愈來愈大，以及多項新興應用的推出，伺服器、資料中心未來需求穩健成長，PCB多層板、HDI、ABF載板等供應商受惠。

伺服器PCB供應商如金像電（2368）、博智（8155）、健鼎（3044）、臻鼎（4958）等，高頻高速材料金居（8358）、台光電（2383）、聯茂（6213）等，以及伺服器相關高速運算需求持續成長，ABF載板廠南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）也在受惠行列。

32.儘管短期市場逆風，但伺服器未來需求持續成長的趨勢不變，也是不少零組件供應商看好的成長動能來源。隨著伺服器新平台推出，規格提升除了PCB板層數增加、用料提升外，連接器、連接線在高頻高速傳輸、大電流等需求上，也有同步受惠。

法人預期，如嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）、優群（3217）、凡甲（3526）、宏致（3605）、詮欣（6205）、良維（6290）等，均名列在伺服器受惠行列。

33.二極體廠台半（5425）40V的MOSFET在電動車大廠擴大拉貨帶動下，今年出貨將有望逐季看增，加上新產品線60V規格MOSFET下半年有機會放量出貨。

法人預期，台半今年有望續吃電動車商機，營運將可望逐季看增。

34.隨疫情解除，花仙子（1730）積極擴大東南亞等海外市場布局，盼能將海外營收占比從過去的2～3成，提高至3～4成。國內市場方面，花仙子持續尋求併購機會，新品研發上，看好ESG風潮帶動環保意識抬頭，規畫打造一個以環保、永續概念次品牌。

花仙子去年營收27.8億元，每股純益4.01元，擬配息3元，以2月24日收盤價55.5元計，現金殖利率5.4％。

35.三福化（4755）去年營收56.18億元、年增17.55％，淨利8.49億元、年增26％，EPS達8.43元，董事會通過擬配息5.9元，對照2月24日收盤價131元，殖利率4.5％。三福化新興化學品5,000噸半導體級顯影劑純化產線今年開始營收貢獻，增添成長動能。

36.汽車窗簾製造廠皇田（9951）成功打進電動車市場供應鏈，隨著今年對包括美國Rivian、賓士EQ系列等電動車新專案將放量出貨，再加上中國大陸封控管制已解除，雖第二季進入傳統淡季，估計業績表現可望優於第一季。

37.自行車產業去年儘管面臨全球供應鏈缺料、導致出貨遞延，第四季甚至爆發高庫存等考驗，不過明係（6804）、愛地雅（8933）兩家組裝廠因聚焦搶攻高單價自行車與電動輔助自行車（E-BIKE）訂單，法人看好去年獲利將創新高。

明係、愛地雅也是自行車族群中今年1月營收「唯二」正成長的組車廠。

38.中華電信於MWC開幕首日，首度在工業局與工研院於MWC設立的「台灣館」舉辦HAPPY HOUR活動，並邀請近百家國內外資通訊廠商及國際電信業者逾300位齊聚「台灣館」，助攻台廠爭取O-RAN開放網路產品及智慧應用解決方案的國際5G新商機。

B.利空因子：

1.貨櫃航運進入3月壓力山大，全球船貨圈盛會「泛太平洋海事會議TPM 23」預計進行至1日，場外針對美國線長約價的運量和運價也進行預備磋商。會中國際研調機構、業界示警，若船公司不積極有效控艙，從亞洲東行美國線的現貨價恐怕在3、4月還有得跌，而現貨價將影響長約價。

2.股債能實現資本利得所剩不多，且避險成本及保單成本沉重，使得壽險業2月獲利「不樂觀」。根據壽險業者分析，六大壽險公司除富邦人壽2月有可能維持獲利，其他公司都面臨極大挑戰，若不積極實現股票獲利或控管成本，2月很可能又出現虧損。

3.美國經濟數據顯示房市尚未大幅度冷卻，投資人持續抱持著對聯準會鷹派升息的擔憂，市場情緒承壓，華爾街股市28日走低，三大主要指數終場盡墨，唯獨費城半導體指數收紅。

道瓊工業指數下挫232.39點，或0.71%，收32,656.70點；標準普爾指數下滑12.09點，或0.30%，收3,970.15點；那斯達克指數小跌11.44點，或0.10%，收11,455.54點；費城半導體指數上漲7.181點，或0.24%，收2,958.388點。

4.歐元區兩大經濟體法國與西班牙2月通膨意外加速，加深市場對歐洲央行（ECB）將持續緊縮貨幣政策的預期，帶動歐債指標的德國公債殖利率應聲急升到逾10年高點。

5.全美商業經濟協會（NABE）日前公布最新調查，雖然目前美國各項數據讓人難以掌握經濟脈動，但大部分專家預期未來一年美國陷入衰退機率超過一半。

6.美國總統拜登近年持續設置晶片出口禁令等各項防堵政策，為中國先進科技發展制肘。但美國商務部遞交眾議院的書面資料顯示，美國商務部等部門截至2022年9月的一年內，共批准將近70％涉中國出口許可申請。商務部強調，相關許可不是美國出口管制的漏洞，中國仍是執法重點。(中性看待)

7.大環境不佳、時機不對，遠雄人壽採取「韜光養晦」政策。遠雄人壽今年成立30周年，其董事長孟嘉仁28日揭露「三不策略」，即資產三年內不破兆元、暫不上市及不爭業績前幾大，要撐到2026年接軌保險會計IFRS17及新清償能力ICS，確認相關政策方向及係數，再決定下一步成長策略。（中性看待）

8.大陸快遞業近年競爭愈加白熱化，爭奪戰場由陸運網路轉到天上，紛紛投入航空貨運領域，爭奪牌照資源、建立航空公司、斥鉅資買飛機、建立自營機場。但空運業務前期投入和經營維護成本甚高，快遞公司的資金壓力不小，成為一場比拚口袋深度的競賽。

9.根據外媒指出，正崴（2392）位在印度南部安德拉省（Andhra Pradesh）蒂魯帕蒂區（Tirupati）的工廠發生火災，2月28日正崴證實，位在印度的廠房2月27日受到火災影響，當日下午1點發生火警，下午4點就撲滅，所幸沒有人員傷亡。

10.市調機構表示，智慧手表去年出貨量雖然年增12％，但受到印度市場不振影響，第四季全球智慧手表出貨量年減2％、是七個季度以來的首度衰退。

11.奇偶科技（3356）去年第四季因台幣走升，業外由匯益轉為匯損，雖然單季兌損失僅200萬元，但相較前一季度的匯兌收益7,900萬元差距極大，在業外差距拉大下，拖累去年第四季獲利季減，單季EPS 0.37元表現不若去年第三季的EPS 0.48元，另去年全年EPS 1.19元也低於前年的EPS 1.97元。

12.美國高球人口在疫情期間大增，高球桿頭代工四雄去年業績火熱，全年營收有三家創高，在加入新台幣貶值貢獻匯兌利益，四雄每股稅後純益同步寫下歷史紀錄。

不過，在面對下游客戶調整的過程中，四雄今年上半年業績有壓，期待下半年的機會。(中性看待)

13.證交所表示，同泰（3321）最近期財務報告顯示，淨值已低於股本之二分之一（每股低於5元），核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事，爰公告自3月2日起，將其上市有價證券列為變更交易方法，即股票打入全額交割股。此外，欣興（3037）踢到鐵板，欣興由100％轉投資的欣揚投資，持有同泰16.21％持股。

14.台指期在24日交易的外資淨多單大減；減少3,147口至15,606口，整體籌碼面呈現保守。

15.美國聯準會公布的會議紀要顯示，聯準會官員傾向支持進一步升息抑制通膨、警告美股估值過高，以及擔憂債務上限談判過長所帶來的重大金融風險。

會議紀要也指出，考慮到貨幣政策對經濟活動和通膨的影響存在滯後性，幾乎所有官員都支持放緩升息腳步至1碼，將目標區間提高到4.5％至4.75％，且過去三個月的數據顯示通膨上漲速度有所趨緩，但仍需要更多的證據，表明物價壓力減緩，方能確信通膨正在下滑。

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