資金回流 新興市場強勢回歸

美國聯準會（Fed）去年大幅升息17碼，美元資產走強，使投資人相對青睞美元資產，但因資金流失，新興股市指數去年下跌逾22％，法人表示，隨著通膨數據見頂與聯準會升息速度放緩，在經濟復甦、資金回流，新興股市今年將強勢回歸，預期在下半年出現強勁反彈。

統計今年1月新興市場股票及債券基金單周流入總額突破100億美元，並激勵新興市場股市上漲，元月漲幅近8％，單月表現超過成熟市場。富蘭克林克林證券投顧認為，通膨與央行緊縮政策、大陸成長前景疑慮、戰爭等已知的利空消息，對於新興市場產生的負面影響將逐漸鈍化，伴隨美元回軟，投資人轉向更高成長潛力市場，在資金回流效應之下，新興市場股票今年應會有所表現。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深董事總經理暨亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾（Chetan Sehgal）指出，全球成長動能可能仍會受到抑制，出口需求疲軟的前景展望讓許多新興市場決策者轉向國內需求，尤其是消費，希望藉以支持經濟成長。大陸的經濟重啟標誌著一個顯著的轉折點，政策的轉向得以讓經濟擺脫防疫封控限制，大陸的消費機會成為投資人關注焦點。

國泰投顧認為，大陸在全面解封後，經濟活動呈現強勢反彈，國際資金在去年11月後逐步回流大陸市場，帶動陸股近2月大幅反彈，中國指數在去年12月及今年1分單月漲幅分別上漲逾5％及12.52％。

近期大陸高頻數據顯示經濟活動正轉向復甦週期，地鐵客運量前四大城市的載客量已回到疫情前水平約74％；國內飛機航班也有明顯提升。

中國大陸重啟國門後，國際貨幣組織IMF年度展望報告中將中國大陸今年經濟成長預期由原先的4.4％上調至5.5％。

除陸股外，國泰投顧也相對看好印度股市，尤其是印度金融股。國泰投顧強調，自2000年以來，印度貸款年增率多數維持良好成長率，去年的年增率更是接近20％，印度具有遠勝於成熟市場的增長幅度，但市場的滲透率卻遠不及成熟市場。

其中印度民營銀行近年表現更是投資人關注的焦點。據統計，今年民營銀行市場占有率已來到約37％。

考量其逾14億龐大人口基數帶動的企業投資和強健的GDP成長，印度銀行類股在長期仍具良好成長潛力。