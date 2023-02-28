陸股走出陰霾 今年反彈可期

隨著大陸經濟重新開放，民間消費旅遊大幅提升，為企業獲利帶來正向展望，近期各大投行紛紛看好陸股，高盛證券並認為MSCI中國指數有可能在今年底升至85，較目前水平上漲約24％。統計金融海嘯以來，陸股滬深300指數下跌超過20％有三次，次年均出現正報酬，平均報酬達46.8％；去年大陸股市再次出現下跌20％，今年的行情值得期待。

匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒指出，疫情影響幾近消失，春節期間的旅遊和消費恢復速度比預期佳，外出旅遊人數已恢復至疫情前89％，旅遊業收入恢復至疫情前73.1％。交通運輸方面，民航、鐵路、公路旅客運輸量。和2022年春節相比，均出現大幅成長。

今年初以來，電影消費方面，票房收入與觀影人次已基本上已恢復至疫情前2019年的水平；旅遊網站的數據顯示觀光景區門票預訂量、用車預訂量和酒店預訂量均達到疫情以前春節預訂數據的水準。根據中國疾病預防控制中心的數據，截至1月23日，大陸國內新冠陽性檢出率已經降至4.5％，與海外一些國家和地區相比更低。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，大陸優化防疫及地產政策可望釋放潛在需求，居民超額儲蓄高達人民幣6兆元，若適量釋放帶動經濟復甦可期。近期數據顯示全民航客班量已恢復至疫情前的60％以上、全國整車貨運流量修復至疫情前的96％左右。人口流動正常化是經濟正常化的前提，雖然經濟數據修復仍需時間，但投資人信心較去年有所提升有望帶動陸港股市向好。產業方面，目前科技、新能源相關及電力系統等行業估值具有吸引力，表現可留意。

匯豐投信認為，大陸果斷地重新開放邊境和經濟，預期今年經濟將迅速而強勁地復甦，這將受到北京支持成長的態度，及內需強勁和通膨環境利多所支持。隨經濟活動加快正常化，預期國內生產總值成長將由去年的3％恢復至今年約5.5％，主要動力包括早前被壓抑的需求釋放從而支持國內消費、過剩儲蓄獲得部分釋放，以及預期就業市場和收入復甦。

整體來看，防疫管理、宏觀經濟政策和監管環境，將是自2019年疫情開始以來首次利多成長，這將引領全球投資者參與大陸市場新一輪的投資機會；當大陸逐步走出疫情陰影時，投資人不妨在震盪回檔時，逢低布局。