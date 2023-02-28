陸股續航力道 法人不同調

對於大陸經濟重啟，市場抱著相當大期待，因為預期解封後，消費成長、基本面復甦，加上大陸官方可望推出有利的政策，讓市場相信陸股具中長線成長力道，但部分法人認為，大陸消費成長情況將決定陸股續航力道。

對於大陸消費成長展望，霸菱投資團隊認為，大陸消費有望繼續復甦。大陸家庭儲蓄去年增加人民幣17.8兆元，約合1,237億美元，其中很大一部分可能會在未來一年轉化為消費。另大陸政府在去年中央經濟工作會議上也將「擴大國內需求」擺在優先位置，為消費復甦提供進一步支持；這表明大陸政府可能會推出一系列旨在提振消費者信心的刺激措施，包括減稅、鼓勵消費到發放消費券等。

霸菱投資團隊指出，消費相關政策支持的重點很可能是針對大眾消費者，對可支配收入較低的家庭有較大影響。因此，市場對必需消費及非必需消費企業的市場共識盈餘預估高於整體MSCI中國指數，其中必需消費企業的盈餘較疫情爆發前的水準高出8.6％。

科法斯最新報告中說明，「動態清零後，大陸可能無法在今年達到預期增長」，最主要的原因是大陸消費增長率不如預期。科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良認為，今年大陸經濟能否強勁復甦，最好持謹慎態度，尤其是消費，而動態清零並非並非家庭支出低迷的唯一原因。

目前大陸的人均可支配收入增長仍落後於疫情前水準，大陸家庭的儲蓄達到了創紀錄水準，去年第三季度的家庭儲蓄率高達GDP的40.3％，且大多數人目前並不打算動用這筆儲蓄。另人行最近的一項調查顯示，人們的儲蓄意願仍然強烈，這對未來消費不是好兆頭。

受樓市和金融資產表現不佳，以及就業前景黯淡所累，淨財富縮水，因此導致人們重儲蓄而輕消費。再加上大陸失業率不斷上升，其中青年人（16至24歲）失業率高達17％。樓市的持續低迷也使建築和相關部門的就業前景承壓。

大復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政分析，大陸官方陸續推出穩經濟政策，政府及企業端開始逐步發力，由於當前居民新增存款已創新高，若經濟活動回溫，將有利民間消費復甦，帶動內需消費產業動能回溫；隨防控解封、經濟基本面底部確定，宏觀基本面可望迎來新一輪上行，若外資回流則有利A股多頭行情延續。