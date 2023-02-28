網通廠MWC搶單 友訊、中磊衝業績

台灣網通大軍搶占5G/ORAN專網商機火力全開，包括明泰科技（3380）、友訊（2332）、中磊（5388）等今年都強勢回歸MWC（世界行動通信大會），其中明泰科技還將前進經濟部工業局籌組的MWC台灣館中，展示5G新世代寬頻設備端到端解決方案，伺機大啖網通新商機。

拜缺料遞延訂單之賜，去年網通廠獲利開出紅盤，雖然去年財報結算出來的網通廠家數還不多，不過表現都還不錯，其中神準以EPS 21.7元，順利搶下網通每股獲利王。

另日前召開法說會的友訊去年雖因業外不給力，全年EPS僅0.18元較前年的EPS0.38元打了對折，但營業利益卻大躍進，由前年的1.69億元激增二倍至5.52億元，透露出體質的改善。

站在好的基礎上，網通廠開春就迎來了MWC 2023的大商機，各家網通廠無不躍躍欲試，端出手中好菜，好為今年業績再拚一場。

看好網通市場至少還有二年的好光景，中磊由總經理林斌親率歐美地區業務及技術團隊，以史上最盛大陣容率隊親征，端出了創新5G、O-RAN、Mobile IoT及雲端寬頻分析解決方案，除親自與全球電信營運商、設備大廠及系統服務商做第一類接觸外，更重要的，自然是前進第一線搶單。

明泰則是鎖定5G/ORAN專網商機，於此次MWC 2023展出「新世代寬頻設備端到端解決方案」，從5G基站之無線電單元（Radio Unit, RU）、分布單元（Distributed Unit, DU）到中央單元（Central Unit, CU），提供軟、硬體設備一站式購足。

也因為可以彈性因應場域及業主需求做客製化的調整，明泰科技無線寬頻網路事業體總經理周暘智透露，明泰近幾年已獲得多家國際客戶的認可，並成功進入歐、美、日市場布建多個應用場域。

有別於其他網通廠著重在產業、商業客戶上，友訊科技在今年MWC2023中，特別加入了家庭的元素，以5G O-RAN與M2M、智慧家庭、商用網路與寬頻解決方案為主軸，推出各式創新產品與服務，為家庭、商業、產業用戶型塑未來物聯網智慧藍圖。

友訊執行長暨發言人張家瑞表示，今年MWC2023的重頭戲是，友訊將發表最新的AQUILA PRO AI系列，包括Wi-Fi 6/6E智慧居家路由器和擴展器等，除搭載最新Matter規格外，同時內建了智慧AI演算，得以確保Wi-Fi覆蓋範圍，為用戶打造流暢、可靠的智慧家庭連網體驗。