生技市值 本益比戰本夢族

生技產業受惠藥證、授權、臨床開發和獲利爆發題材，去年底總市值飆上1.47兆元，較十年前大幅成長逾5倍。法人看好在產業轉骨成功下，今年市值PK賽，也將進入高獲利/高成長的本益比與本夢族群的激戰，而市值逾300億元、跨入外資投資雷達區的生醫企業，也可望由目前的10家擴大至15家以上。

■產業轉骨成功，獲利爆發

以2月24日最新市值統計，藥華藥以1,519億元大贏合一的1,018億元，穩坐龍頭寶座；美時、保瑞則以高獲利躍居前五強；去年EPS達22.03元創新高的晶碩，市值313.6億元排行第九，獲利不相上下的精華，市值僅131.3億元，排名31；大黑馬漢達，則挾著今年有4張藥證上市，獲利三級跳題材，躋身外資雷達區，備受關注。

根據生策會統計，去年生醫（含興櫃）214家，總營收3,464億元、年增3.4％，總市值達1.47兆元，其中新藥股市值仍占台灣生技一半以上，急起直追的業績/獲利股，市值也不斷攀升中。

■產業獲利今年估成長38％

法人表示，去年生技獲利高成長公司是史上最多，初估整體獲利約235億～250億元，年成長約27％創新高；今年產業獲利估將再成長38％達到近330億元，並有機會在2025年突破500億元大關；其中，新藥族群2023年起將進入轉機，漢達、寶齡將躋身高獲利行列，藥華藥、中裕有 望營運轉正；智擎、台康生、逸達不排除有授權里程金挹注，都有機會再吸引資金競逐。

■類股走勢不再集中本夢族

由於長線獲利趨勢佳、題材多，加上再生醫療雙法可望過關、科技業卡位，帶進的資金潮，也將激勵類股走勢由以往過度集中於本夢族群的單軌行情，轉變為高獲利/高成長的本益比與本夢族群的雙軌良性輪動。

法人認為，生醫族群目前除藥華藥、合一、美時、北極星-KY、保瑞、台康生、共信-KY、中天、晶碩和漢達在外資投資的雷達區外，也是高獲利模範生的大樹、葡萄王、大學光、東洋、泰博、精華，解封概念股的麗豐；藥證和新藥解盲題材的高端、中裕、浩鼎、智擎、寶齡，也有機會掀起比價行情。